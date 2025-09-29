Расчетливые зумеры, бескровная оптимизация и орошение в парке «Краснодар». Что обсуждали на круглом столе о профориентации молодежи

23 сентября Авито Работа провела круглый стол «Молодежь и перспективные кадры» в медиацентре «Дом журналистики». Юга.ру посетили встречу и пересказывают самое интересное — от актуальных трендов до поколенческих закономерностей и исторических параллелей. Беседу модерировала директор «Дома журналистики» Анна Косарева, а спикерами выступили заместитель руководителя Центра занятости населения Краснодарского края Иван Титов, руководитель департамента молодежной политики Краснодарского края Роман Дмитриев, проректор по учебной работе КубГТУ Евгений Дьяконов, директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева и региональный представитель Авито Работы в ЮФО Дмитрий Телегин. Первым слово взял куратор молодежной политики краевой администрации Дмитриев. Он сказал, что, как и в любые времена, молодежь без опыта работы «всегда хочет здесь, все и сразу». «О реальную картину мира разбиваются неокрепшие сердца, которые воспитаны в эпоху цифровизации и гаджетов, пересмотрев красивую картинку, пересмотрев рилсов и интернета о том, как все классно и как можно дома на фрилансе зарабатывать миллионы. Но, к сожалению, это не так. Работая по профориентированию наших молодых людей, мы все чаще склоняем их к реальной картине мира и говорим, что нужно внедряться в реальный сектор экономики и получить сначала базовое востребованное образование», — сказал Дмитриев. Он отметил, что раньше молодых привлекала работа блогерами и в медиа, а сейчас модной стала IT-сфера. Но, по его наблюдениям, сейчас этот рынок перенасыщен и зарплаты падают. Тогда как в сельском хозяйстве они «растут с геометрической прогрессией». Этот тезис чиновник проиллюстрировал своей недавней поездкой в Каневской район, где на фестивале с фермерами и производственниками смог пообщаться с руководителями сельхозорганизаций.

руководитель департамента молодежной политики Краснодарского края Роман Дмитриев © Фото пресс-службы Авито Работы

«Я был максимально удивлен, что зарплаты сегодня на фермах от 100 тыс. рублей. Напомню — в сельской местности, где вам не нужно покупать за десятки миллионов квартиру. Где вам не нужно тратить огромные деньги на продукты, потому что, как правило, у всех дома курочки, уточки, огурчики да помидорчики. И зарплаты до 200 тыс., если ты уже толковый специалист с высшим образованием», — поведал Дмитриев.

Следующим выступал топ-менеджер из Кадрового центра Кубани Титов. Отчасти он согласился с Дмитриевым в том, что молодежь падка на модные профессии, но добавил, что молодые люди — это, прежде всего, «личности, которых необходимо развивать». «Работа центра занятости населения начинается со школьной скамьи. То есть молодежь надо вести с самого начала и сопровождать на всем пути», — заявил Титов.

Заместитель руководителя Центра занятости населения Краснодарского края Иван Титов © Фото пресс-службы Авито Работы

Для этого центр занятости организует бизнес-игры и профессиональные туры на предприятия. После них, по словам Титова, люди видят, что «там ничего страшного нету. Действительно, на том же заводе, на той же ферме работают реальные люди, работа интересная и хорошо оплачивается». Чтобы продемонстрировать объем усилий, Титов привел статистику, согласно которой 10% всех стажировок в РФ приходится на Краснодарский край. Проректор краснодарского политеха Дьяконов начал свою речь с классификации акторов: с одной стороны есть дети и их родители, которые выбирают профессию. С другой — вузы, с третьей — предприятия. «И у каждой стороны есть профессиональная деформация сознания — их представления не совпадают с представлениями других сторон. Дети хотят хорошую зарплату, но работать как им хочется. Работодатель говорит: «Они должны делать именно то, что я хочу, и обладать теми навыками, которые нужны мне». А вуз ждет, что все поступающие будут гениями и Эйнштейнами, а учить их будет тому, чему учит уже 100 лет, например, как наш университет».

Региональный представитель Авито Работы в ЮФО Дмитрий Телегин © Фото пресс-службы Авито Работы

Дьяконов порадовался, что все три стороны занимают не ультимативные, а гибкие переговорные позиции. Роль вуза в этом процессе — скорректировать интересы абитуриентов под современные реалии и потребности работодателей. Проректор пояснил на примере все той же IT-сферы: по его наблюдениям, сегодня там нужны уже не программисты и веб-дизайнеры, а специалисты информационной безопасности. Позже он приводил пример из другой популярной сферы: «Нужны не просто беспилотники абстрактные, а для конкретных целей, например, для агропромышленного комплекса — беспилотные оросительные системы. Для этого они должны обладать высокой грузоподъемностью, возможностью барражирования на низкой высоте и покрытием больших расстояний. Это совершенно не то, чем должен обладать беспилотник спортивный — скорость и маневренность. Есть специальность, а наша задача — найти фокус подготовки к этой специальности». Следующим спикером был представитель Авито Работы в Южном федеральном округе Дмитрий Телегин. Он добавил, что все чаще ценятся софт-скиллы, так как хард-скиллы можно подтянуть через обучение — с ними помогут наставники и более опытные коллеги. По данным эксперта, на Авито Работе в Краснодарском крае количество резюме соискателей от 18 до 25 лет увеличилось на 47% к год к году. Причем выяснилось, что уже 72% соискателей имеют опыт работы. «У молодежи есть конкретные запросы. Они хотят большую зарплату, много бенефитов и оптимальное соотношение труда и отдыха. Несмотря на миф, будто зумеры бегают из компании в компанию, по нашему опросу 31% готовы работать на одном месте более 5 лет. То есть если их все устраивает, то они готовы инвестировать свои время и ресурсы в определенную компанию. Они понимают, что все и сразу не будет, а деньги достигаются трудом», — рассказал Телегин.

Проректор по учебной работе КубГТУ Евгений Дьяконов © Фото пресс-службы Авито Работы

По его словам, 56% молодежи сами выбрали профессию и ориентировались по тому предмету, который им нравится. 23% исходили из престижности профессии. И лишь 20% пришлось на преемственность в семье.

Дмитрий также добавил, что многие профессии будут трансформироваться за счет автоматизации и внедрения искусственного интеллекта. Молодежь подхватывает этот тренд. Активно разбирается в новых веяниях и учится использовать технологии в рабочих процессах. Последней выступала глава кубанского Фонда развития инноваций Лукашева. Она рассказала о ключевом тренде последних лет на рынке труда в IT: «У нас уже второй год есть такое явление, как пробка из джунов. У IT-специалистов есть градация по уровню — джуны, мидлы и сеньоры [от англ. junior, middle, senior — младшие, средние и старшие]. Эта пробка возникла, когда всех стали обучать, даже бесплатно, до уровня джунов. И сегодня их слишком много, столько не нужно. С одной стороны, в сфере нехватка специалистов, с другой — переизбыток. Не хватает сеньоров, даже сильнее, чем мидлов. Год назад не хватало мидлов, но сейчас добрали. Поэтому и зарплаты стабилизируются, немного снижаются. Перегрев прошел». Лукашева тут же поспешила пояснить, что цель возглавляемого ею фонда скорее не в профориентации, а в поиске особенных — «у кого есть возможность генерации, инновации, и их надо не упустить». «Нас здесь поддержала история с санкциями, потому что мы стали находить в котельнях, в отелях, в микробизнесе, в лесах, в полях… Тех, кто уходил в обычный бизнес… Потому что технологичность замещалась импортными технологиями во многих отраслях. Но они подпольно все равно что-то делали, не зарывали свой талант. И сейчас мы уже четвертый год с вузами реализуем проект «Стартап как диплом», проводим единую межвузовскую акселерационную программу. Это уникальная практика — такая межвузовская программа есть только в нашем регионе. Все остальные только нам завидуют», — заявила Лукашева. Она добавила, что индустриальным партнерам выгодно в этом участвовать, поскольку можно не оплачивать те процессы, которые вузы ведут на своей материально-технической базе. А еще Лукашева сказала, что химия раньше использовалась только в медицине, а «сейчас химия везде — это пищевые технологии, там биотехнология. это промышленность…» Как известно, сейчас — понятие растяжимое.

Директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева © Фото пресс-службы Авито Работы

Далее Лукашева вернулась к рынку труда: «Кто помнит забастовки, историю против мануфактур, когда Генри Форд бомбил там. Были дикие забастовки, все говорили, что люди станут ненужными, их заменит мануфактура. Нет, надо находить место в этом технологичном будущем, просто находить его корректно. Не отрицать, а принимать». Лукашева между делом упомянула разгон демонстрации, вошедший в историю как Резня Форда или Голодный марш. 7 марта 1932 года голодающие сокращенные рабочие завода Ford вышли на улицы с экономическими и политическими требованиями. Среди прочего они просили прекратить расовую дискриминацию при найме и повышении и не использовать шпионов и частную полицию против рабочих. Полиция и охрана Форда начали стрелять по толпе, убили пятерых, ранили 60 человек. Ранения получили и 25 полицейских. Позже рабочих подвергли преследованиям: раненых арестовали в больницах, а неугодных увольняли с работы. И правда радостно, когда оптимизация труда происходит корректно, без полицейского произвола. Потом Лукашеву попросили привести примеры выгоды для бизнеса. Она рассказала о компании, которая занималась системами орошения. «К ней пришла команда с технологией, сделанной втрое дешевле, чем у итальянцев, которые первые бежали с нашего рынка после санкций. Технология развила эту компанию так, что обороты увеличились в десятки раз уже со второго года интеграции. Маленькая компания выросла настолько, что в пятой и шестой очереди парка Галицкого оросительные системы именно их производства. И система искусственного тумана в аэропорту Сочи тоже их. А была вообще маленькая компания».

© Фото пресс-службы Авито Работы