Кешбэк за кота, еду и заправку. Сколько денег я верну за месяц с картой ВТБ?
Почти у каждого российского банка есть своя программа лояльности: тратишь деньги с карты и получаешь бонусы или кешбэк. Но есть ощущение, что зачастую он рассчитан на тех, кто в последний раз покупал хлеб в 90-е, а сейчас страхует яхты и скупает участки на Марсе.
Мини-опрос подписчиков телеграм-канала «Юга.ру» показал: 82% хотят получать кешбэк за покупки в супермаркете, а не за билеты в бизнес-класс или музей восковых фигур. Знакомо?
Я решила проверить, сколько кешбэка получу по карте ВТБ с подпиской «ВТБ Плюс» за обычный май с его обычными тратами. Поехали.
Мои финансы в мае
Моя жизнь не похожа на сцены из «Великого Гэтсби». Это, скорее, супермаркет у дома, доставка еды после работы, редкие поездки на такси и священный бюджет на отпуск два раза в год.
В мае я работала в обычном режиме, на одних выходных съездила в Сочи, на других — в деревню к маме. Больше привычного потратила на «Яндекс. Маркете». Купила большую упаковку пробиотика для кота и электросушилку для овощей и фруктов — она-то и вывела категорию «Маркетплейсы» в лидеры по сумме трат.
Сергей Галицкий или Илон Маск:
Карта и подписка: что предлагает ВТБ
Базовые категории кешбэка, которые ВТБ предложил в мае, выглядели вполне жизнеспособно. Итак, я выбрала три:
- супермаркеты — 5%,
- одежда/обувь — 4%,
- АЗС — 3%.
Подписка «ВТБ Плюс» добавила к трем базовым категориям кешбэк за сервисы «Яндекса»: «Такси» — 10%, «Еда», «Лавка», «Маркет» — 5%, а еще — дополнительные категории на выходные, по одной на каждый уикенд:
- товары для дома — 5%,
- красота — 10%,
- аптеки — 5%,
- одежда и обувь — 5%.
Важно: дополнительные категории кешбэка суммируются сбазовыми, если делать покупки в выходные. Первый месяц подписка «ВТБ Плюс» бесплатна, со второго — 349 рублей в месяц. Но есть лайфхак: если постоянно хранить на карте не меньше 50 000 рублей, платить за подписку не нужно.
Майские траты vs кешбэк
Вот как выглядели мои расходы и кешбэк по карте ВТБ с подпиской «Плюс» в мае:
|
Расходы, ₽
|
Кешбэк
|
Супермаркеты — 15 180
|
5% — 759₽
|
Коммуналка — 4 450
|
|
«Яндекс Маркет» — 10 700
|
5% — 535₽
|
Активный отдых — 5 000
|
|
«Яндекс Лавка» и «Еда» — 8 950
|
5% — 447₽
|
АЗС — 5 500
|
3% — 165₽
|
Связь/интернет — 2 200
|
|
Одежда и обувь — 5 600
|
9% (база 4% + бонус 5%) — 504₽
|
Товары для дома — 3 420
|
5% — 171₽
|
Салоны красоты — 1 700
|
10% — 170₽
|
«Яндекс Такси» — 2 350
|
10% — 235₽
|
Общественный транспорт — 650
|
|
Итого: 65 700
|
Итого: 2 986₽
Результаты месяца
Итак, барабанная дробь...2986 рублей чистого кешбэка. Это:
- 4,5% от расходов за месяц;
- практически полный бак бензина для моей скромной машины, пара походов за едой в супермаркет или просто приятный бонус к зарплате.
Треть жителей Краснодарского края переплачивают за коммуналку почти 1000 рублей в год:
Эксперимент показал, что программа лояльности ВТБ помогла мне хорошо сэкономить. Ключевую роль сыграла подписка «ВТБ Плюс» — она дала доступ к самым «ударным» категориям: «Яндекс Такси» (10%), «Маркет» (5%) и дополнительный кешбэк в выходные. Без нее «улов» был бы скромнее, а так получилось вернуть практически максимальную сумму за месяц — 3000 рублей.
Да, не на все есть возврат — коммуналка, связь, активный отдых в моем случае остались за бортом. Но по основным бытовым тратам — еда, маркетплейсы, такси, одежда, АЗС — кешбэк сработал. Даже если в другие месяцы категории изменятся, принцип останется тем же: подписка поможет «поймать» повышенный возврат на актуальные статьи расходов.