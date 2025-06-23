Кешбэк за кота, еду и заправку. Сколько денег я верну за месяц с картой ВТБ?

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Изображение создано при помощи Sora по запросу Антона Быкова, Юга.ру
    © Изображение создано при помощи Sora по запросу Антона Быкова, Юга.ру

Почти у каждого российского банка есть своя программа лояльности: тратишь деньги с карты и получаешь бонусы или кешбэк. Но есть ощущение, что зачастую он рассчитан на тех, кто в последний раз покупал хлеб в 90-е, а сейчас страхует яхты и скупает участки на Марсе.

Мини-опрос подписчиков телеграм-канала «Юга.ру» показал: 82% хотят получать кешбэк за покупки в супермаркете, а не за билеты в бизнес-класс или музей восковых фигур. Знакомо?

Я решила проверить, сколько кешбэка получу по карте ВТБ с подпиской «ВТБ Плюс» за обычный май с его обычными тратами. Поехали.

Мои финансы в мае

Моя жизнь не похожа на сцены из «Великого Гэтсби». Это, скорее, супермаркет у дома, доставка еды после работы, редкие поездки на такси и священный бюджет на отпуск два раза в год.

В мае я работала в обычном режиме, на одних выходных съездила в Сочи, на других — в деревню к маме. Больше привычного потратила на «Яндекс. Маркете». Купила большую упаковку пробиотика для кота и электросушилку для овощей и фруктов — она-то и вывела категорию «Маркетплейсы» в лидеры по сумме трат.

Сергей Галицкий или Илон Маск:

Карта и подписка: что предлагает ВТБ

Базовые категории кешбэка, которые ВТБ предложил в мае, выглядели вполне жизнеспособно. Итак, я выбрала три:

  • супермаркеты — 5%,
  • одежда/обувь — 4%,
  • АЗС — 3%.

Подписка «ВТБ Плюс» добавила к трем базовым категориям кешбэк за сервисы «Яндекса»: «Такси» — 10%, «Еда», «Лавка», «Маркет» — 5%, а еще — дополнительные категории на выходные, по одной на каждый уикенд:

  • товары для дома — 5%,
  • красота — 10%,
  • аптеки — 5%,
  • одежда и обувь — 5%.

Важно: дополнительные категории кешбэка суммируются сбазовыми, если делать покупки в выходные. Первый месяц подписка «ВТБ Плюс» бесплатна, со второго — 349 рублей в месяц. Но есть лайфхак: если постоянно хранить на карте не меньше 50 000 рублей, платить за подписку не нужно.

Майские траты vs кешбэк

Вот как выглядели мои расходы и кешбэк по карте ВТБ с подпиской «Плюс» в мае:

 

Расходы, ₽

Кешбэк

Супермаркеты — 15 180

5% — 759₽

Коммуналка — 4 450

 

«Яндекс Маркет» — 10 700

5% — 535₽ 

Активный отдых — 5 000

 

«Яндекс Лавка» и «Еда» — 8 950

5% — 447₽

АЗС — 5 500

3% — 165₽ 

Связь/интернет — 2 200

 

Одежда и обувь — 5 600

9% (база 4% + бонус 5%) — 504₽ 

Товары для дома — 3 420

5% — 171₽

Салоны красоты — 1 700

10% — 170₽ 

«Яндекс Такси» — 2 350

10% — 235₽ 

Общественный транспорт — 650

 

Итого: 65 700

Итого: 2 986₽ 

 

Результаты месяца

Итак, барабанная дробь...2986 рублей чистого кешбэка. Это:

  • 4,5% от расходов за месяц;
  • практически полный бак бензина для моей скромной машины, пара походов за едой в супермаркет или просто приятный бонус к зарплате.

Треть жителей Краснодарского края переплачивают за коммуналку почти 1000 рублей в год:

Эксперимент показал, что программа лояльности ВТБ помогла мне хорошо сэкономить. Ключевую роль сыграла подписка «ВТБ Плюс» — она дала доступ к самым «ударным» категориям: «Яндекс Такси» (10%), «Маркет» (5%) и дополнительный кешбэк в выходные. Без нее «улов» был бы скромнее, а так получилось вернуть практически максимальную сумму за месяц — 3000 рублей.

Да, не на все есть возврат — коммуналка, связь, активный отдых в моем случае остались за бортом. Но по основным бытовым тратам — еда, маркетплейсы, такси, одежда, АЗС — кешбэк сработал. Даже если в другие месяцы категории изменятся, принцип останется тем же: подписка поможет «поймать» повышенный возврат на актуальные статьи расходов.

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