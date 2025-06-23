Кешбэк за кота, еду и заправку. Сколько денег я верну за месяц с картой ВТБ?

Почти у каждого российского банка есть своя программа лояльности: тратишь деньги с карты и получаешь бонусы или кешбэк. Но есть ощущение, что зачастую он рассчитан на тех, кто в последний раз покупал хлеб в 90-е, а сейчас страхует яхты и скупает участки на Марсе.

Мини-опрос подписчиков телеграм-канала «Юга.ру» показал: 82% хотят получать кешбэк за покупки в супермаркете, а не за билеты в бизнес-класс или музей восковых фигур. Знакомо? Я решила проверить, сколько кешбэка получу по карте ВТБ с подпиской «ВТБ Плюс» за обычный май с его обычными тратами. Поехали.

Мои финансы в мае Моя жизнь не похожа на сцены из «Великого Гэтсби». Это, скорее, супермаркет у дома, доставка еды после работы, редкие поездки на такси и священный бюджет на отпуск два раза в год. В мае я работала в обычном режиме, на одних выходных съездила в Сочи, на других — в деревню к маме. Больше привычного потратила на «Яндекс. Маркете». Купила большую упаковку пробиотика для кота и электросушилку для овощей и фруктов — она-то и вывела категорию «Маркетплейсы» в лидеры по сумме трат.

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Карта и подписка: что предлагает ВТБ Базовые категории кешбэка, которые ВТБ предложил в мае, выглядели вполне жизнеспособно. Итак, я выбрала три: супермаркеты — 5%,

одежда/обувь — 4%,

АЗС — 3%.

Подписка «ВТБ Плюс» добавила к трем базовым категориям кешбэк за сервисы «Яндекса»: «Такси» — 10%, «Еда», «Лавка», «Маркет» — 5%, а еще — дополнительные категории на выходные, по одной на каждый уикенд: товары для дома — 5%,

красота — 10%,

аптеки — 5%,

одежда и обувь — 5%.

Важно: дополнительные категории кешбэка суммируются сбазовыми, если делать покупки в выходные. Первый месяц подписка «ВТБ Плюс» бесплатна, со второго — 349 рублей в месяц. Но есть лайфхак: если постоянно хранить на карте не меньше 50 000 рублей, платить за подписку не нужно.

Майские траты vs кешбэк Вот как выглядели мои расходы и кешбэк по карте ВТБ с подпиской «Плюс» в мае:

Расходы, ₽ Кешбэк Супермаркеты — 15 180 5% — 759₽ Коммуналка — 4 450 «Яндекс Маркет» — 10 700 5% — 535₽ Активный отдых — 5 000 «Яндекс Лавка» и «Еда» — 8 950 5% — 447₽ АЗС — 5 500 3% — 165₽ Связь/интернет — 2 200 Одежда и обувь — 5 600 9% (база 4% + бонус 5%) — 504₽ Товары для дома — 3 420 5% — 171₽ Салоны красоты — 1 700 10% — 170₽ «Яндекс Такси» — 2 350 10% — 235₽ Общественный транспорт — 650 Итого: 65 700 Итого: 2 986₽

Результаты месяца Итак, барабанная дробь...2986 рублей чистого кешбэка. Это: 4,5% от расходов за месяц;

практически полный бак бензина для моей скромной машины, пара походов за едой в супермаркет или просто приятный бонус к зарплате.

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Эксперимент показал, что программа лояльности ВТБ помогла мне хорошо сэкономить. Ключевую роль сыграла подписка «ВТБ Плюс» — она дала доступ к самым «ударным» категориям: «Яндекс Такси» (10%), «Маркет» (5%) и дополнительный кешбэк в выходные. Без нее «улов» был бы скромнее, а так получилось вернуть практически максимальную сумму за месяц — 3000 рублей.