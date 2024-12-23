Треть жителей Краснодарского края переплачивают за коммуналку почти 1000 рублей в год. Как платить онлайн без комиссии

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Краснодарский край

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  • © Фото Wayhomestudio, ru.freepik.com
    © Фото Wayhomestudio, ru.freepik.com

В начале декабря мы спросили подписчиков телеграм-канала Юга.ру, как они оплачивают коммунальные услуги и берут ли с них комиссии. Оказалось, что 31% наших читателей оплачивают счета с комиссией в 1-2% от суммы. При этом 15% из них рассчитываются в интернет-банке или приложении, 12% выбирают сайт «Квартплата.онлайн», который объединяет все услуги в один платеж, еще 4% — по старинке вносят наличные в кассу банка.

В комментариях к опросу краснодарцы признались, что платят за услуги ЖКХ «неохотно, особенно после повышения тарифов». Не все могут разобраться в деталях: «за что-то есть комиссия, за что-то ее почему-то нет».

Мы посчитали, сколько в среднем теряет житель Краснодарского края на оплате коммуналки с комиссией, и пошагово разобрали, как платить за услуги ЖКХ без дополнительных затрат на примере ВТБ Онлайн.

Сколько денег теряет житель Краснодарского края при оплате коммуналки с комиссией?

По данным ВТБ, средний чек за ЖКУ в Краснодарском крае — 4000 рублей. При оплате счета с комиссией 2% к этой сумме добавляется около 80 рублей в месяц, или 960 рублей в год.

Если вы не хотите терять деньги при оплате жилищно-коммунальных и других услуг, а также стоять в очередях, то погашать счета вы можете в ВТБ Онлайн.

Инструкция: как оплатить коммуналку без комиссии на примере ВТБ Онлайн

Чтобы оплачивать свои квитанции без комиссии в мобильном или интернет-банке, нужно быть клиентом ВТБ и иметь счет, с которого будут списываться платежи. Тогда вы можете удобно, быстро и без комиссии оплатить ЖКУ в пару кликов.

На главном экране ВТБ Онлайн выберите раздел «Платежи» — «Коммунальные платежи». Здесь собраны более 220 тысяч операторов услуг ЖКХ, налогов, штрафов и других обязательных платежей по всей России, в том числе в Краснодарском крае.

Для быстрой оплаты по QR-коду нажмите на плитку «QR и фото». Поднесите квитанцию к телефону — умная камера ВТБ Онлайн распознает реквизиты платежа. 

После сканирования ВТБ Онлайн автоматически заполнит все данные, в том числе:

  • номер лицевого счёта;
  • период оплаты;
  • сумму платежа;
  • реквизиты получателя.
  • © Скриншоты из приложения ВТБ Онлайн
    © Скриншоты из приложения ВТБ Онлайн

Остается только сверить информацию с данными на квитанции. Сумму платежа в случае необходимости можно скорректировать. Если вы хотите округлить платеж или положить деньги на месяц вперед, это можно легко сделать, введя сумму вручную.

Выберите счет для списания средств (если у вас несколько счетов) и нажмите «Оплатить». Цифровые чеки об оплате услуг хранятся в истории операций по счету.

Еще один полезный сервис в ВТБ Онлайн — «Перенос платежей» из других банков. Нажав на плитку с соответствующим названием, можно одновременно загрузить до 7 чеков, ранее оплаченных в других банках. Система считает реквизиты на них и автоматически выставит новые счета — искать квитанции или забивать вручную реквизиты не придется.

Жалуйтесь онлайн, пожалуйста:

Как еще больше упростить оплату

Оплачивать коммуналку вовремя и даже не заходя в ВТБ Онлайн поможет автоплатеж. Когда поставщик услуг выставит вам счет на оплату, банк автоматически погасит задолженность средствами с вашего счета. За день до списания вы получите уведомление.

Еще одна удобная функция доступна владельцам смартфонов на Android: для оплаты квитанции достаточно переслать ее в ВТБ Онлайн из мессенджеров, почты или галереи телефона. Вот как это сделать: откройте файл с платежным документом и перешлите его, нажав «отправить в ВТБ». Вам останется лишь проверить реквизиты и подтвердить оплату в ВТБ Онлайн.

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Как платить онлайн без комиссии

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