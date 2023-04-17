В апреле один из городских пабликов рассказал, что дизайн-бюро ищет на «Авито» каменщиков для отделки «янтарной комнаты» в ЖК «Все свои VIP». На фото в объявлении — знаменитая комната Екатерининского дворца в Царском Селе.

Мы решили разузнать подробнее, где может появиться южная версия этой достопримечательности, и связались с застройщиком «Все свои VIP», строительной компанией «Семья». Оказалось, что дом, указанный в объявлении — это вполне современный жилой комплекс, хотя и позиционирующийся как «роскошный» (по иронии судьбы строится он на улице Колхозной). В описании значатся такие элементы роскоши, как вип-парковка, скоростные лифты, двор-парк с амфитеатром и даже филиал гимназии на территории.

ЖК «Все свои VIP» © Изображение предоставлено пресс-службой СК «Семья»

ЖК «Все свои VIP» © Изображение предоставлено пресс-службой СК «Семья»

ЖК «Все свои VIP» © Изображение предоставлено пресс-службой СК «Семья»

ЖК «Все свои VIP» © Изображение предоставлено пресс-службой СК «Семья»

Но рендеры от застройщика это одно, а фантазия состоятельных жильцов — совсем другое. Юга.ру промониторили рынок и нашли еще пять квартир и домов с дорогим и неординарным ремонтом.

Зимний сад, лифт и зона барбекю в стиле Нико Пиросмани Стоимость — 109 млн 980 тыс. рублей Продавец сообщает, что это «первый и единственный в Краснодаре дом в средиземноморском стиле «среда обитания», очень популярном в Западной Европе». Здесь на одной площадке совместили жилую зону, зимний сад площадью 230 кв. метров, спа с бассейном и зону барбекю. Последняя расписана в стиле Нико Пиросмани — грузинского художника-примитивиста и главного героя легенды о миллионе алых роз, подаренных бедным юношей актрисе.

Общая площадь дома — 892,2 кв. метра. «Экспертной комиссией дом признан одним из лучших архитектурных решений на юге России», — написано в объявлении. На второй этаж можно подняться не только по лестнице, но и на панорамном лифте. Гостиная, по словам продавца, сочетает элементы классики, ампира и барокко.

© Скриншот с сайта avito.ru

Золотая лихорадка Стоимость — 35 млн рублей Трехэтажный дом с 4-метровыми потолками в центре Краснодара для тех, кто не привык скромничать. Стены обильно украшены сложными орнаментами, рамами, лепниной, щедро покрытыми золотом. Вот что пишут в объявлении: «Ремонт выполнен в классическом стиле, пол паркет, стены художественные обои с элементами росписи и фрески, очень много художественной лепнины, расписанной сусальным золотом. Мебель вся из ценных пород древесины».

© Скриншот с сайта avito.ru

Восточные сказки в Пашковке Стоимость — 70 млн рублей Ремонт в сдержанных цветах с яркими деталями, которые интересно рассматривать: цветные витражи на дверцах кухонных гарнитуров, ванная, декорированная плиткой по типу мозаики, большие куклы. В объявлении продавец объясняет, что продает два дома «в самом лучшем месте Пашковского мкр».

© Скриншот с сайта avito.ru

© Скриншот с сайта avito.ru

Собственный парк облаков Стоимость — 50 млн 999 тыс. рублей Целых два варианта для тех, кто не собирается зависеть от метеоусловий за окном: 5-комнатная квартира рядом с бальнеолечебницей и дом неподалеку от «Сити Центра». Если вы тоже считаете, что главней всего — погода в доме, берите на вооружение эту дизайнерскую находку.

© Скриншот с сайта avito.ru

© Скриншот с сайта avito.ru

© Скриншот с сайта avito.ru

В компании «Семья» рассказывают, что не впервые сталкиваются с интересными запросами от клиентов, особенно на VIP-уровне.

«Покупая просторную квартиру или пентхаус с панорамным остеклением, люди хотят по максимуму использовать все возможности помещения. Как правило, квартира в центре — это инвестиция в будущее своей семьи, а не одна комната «под сдачу» с типовым ремонтом. Мы только рады, если в нашем жилом комплексе люди смогут реализовать свое видение идеального дома», — отмечает коммерческий директор СК «Семья» Юлия Сидорова.