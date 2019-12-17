«Когда открывался, не знал, сколько в Краснодаре кофеен». Интервью с основателем «Зацепи кофе»

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Первая точка «Зацепи кофе» открылась в августе 2016 года на Северной и Коммунаров. Сейчас это расширяющаяся сеть из шести кофеен.

Ее основатель Алексей Зацепилин рассказал порталу Юга.ру о том, как государство и друзья помогают вести бизнес вслепую.

Беседа с Алексеем Зацепилиным входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес».

Каким составом вы начали? Какой коллектив у вас сейчас?

Алексей Зацепилин

Алексей Зацепилин

основатель «Зацепи кофе»

— Сначала у нас было четыре сотрудника. Но первые полгода дела шли отвратительно, и нам пришлось расстаться. Я начал работать один и полностью сменил стандарты работы. За месяц появились новые ребята. Сейчас в штате около 25 сотрудников.

Как росла сеть?

— За полтора года из построенных 20 кв. метров павильона кофейня выросла до 80. Через полтора года мы открыли вторую, потом начали расти в геометрической прогрессии. За три года «Зацепи кофе» стало шесть, сейчас ремонтируем седьмую.

Как выбирали нишу? Кофеен ведь очень много.

— Все происходило в процессе, изначально не было конкретного плана. Я просто строил павильон, хотел открыть стритфуд. В первые месяцы мы продавали бургеры и многое другое; только через полгода пришли к определенной концепции, которой придерживаемся сейчас.

Когда я открывался, я даже не мониторил, сколько в городе кофеен, все было вслепую. Может, оценка испугала бы меня, но я не понимал, как обстоят дела, и знал только Starbucks и Traveler's.

Многие наши постоянные гости с нами с первых дней, они следят за нашей историей и поддерживают меня, искренне радуются моим успехам.

Сейчас вы собираете документы для льготного кредита. Как решили искать господдержку?

— Друзья рассказали, что можно взять кредит на льготных условиях, и я решил попробовать.

Какие проблемы/сложности при подаче заявки на господдержку вас ожидали?

— Сложность возникла только с залоговой частью. У меня нет собственного жилья, моя машина не подходит под стандарты, так как она слишком старая. Оборудование подходит только стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу, но это только кофемашины, а мы покупали их не новыми. Нам подсказали, что мы можем показать доказательства покупки и так подтвердить их стоимость. Сейчас мы этим и занимаемся.

Читайте также:

Есть расхожее мнение, согласно которому государство помогает только промышленности или аграриям. Как объяснять, что помощи заслуживает и сфера услуг?

— Я не знал о такой проблеме, так как с вопросами господдержки столкнулся впервые. Мы живем в развивающемся государстве, и нужно поддерживать все сферы, чтобы формировать устойчивую платформу для развития общества. Нельзя хранить все яйца в одной корзине. Риски есть, но их нужно диверсифицировать.

В чем заключается господдержка в вашем случае?

— Займ на льготных условиях. Также мы узнали, что есть услуги на безвозмездной основе: разработка логотипа, сайта, бизнес-плана. Мы хотели бы воспользоваться и этой помощью тоже. Займ мы планируем потратить на новые проекты: ремонт и закупка оборудования, мебели.

В сети «Зацепи кофе» уже шесть точек. Есть мнение, что льготные кредиты и господдержка нужны только стартующему бизнесу.

— Абсолютно не согласен. Да, нужно помогать стартапам и совсем молодым предпринимателям. Но у меня, например, стаж всего три года, и я уже многое сделал без чьей-либо помощи. Мы создаем интересные концепции, рабочие места, количество выплаченных нами налогов растет. Я считаю, что важно помогать и тем, кто уже чего-то достиг, так как это увеличивает шансы, что государство потратит деньги с умом и они не вылетят в трубу. Тем самым это заложит еще один кирпичик в строительство крепкой экономики.

Расскажите о своем участии в форуме «Дело за малым» и впечатлениях от него.

— Для меня стало честью выступить на форуме. Классно, что были люди, которых вдохновила моя история, они просили советы, а меня это очень заряжает. Много интересных новых знакомств. На форумах всегда много теории, и много ты можешь не запомнить, но я считаю, что самое главное — это тот пинок, который дают подобные события. Если ты еще сомневаешься, они направляют и мотивируют, помогают бороться со страхами.

В чем ваша задача как амбассадора проекта «Мой бизнес»?

— Доказать одну из самых важных мыслей, которую я когда-то осознал для себя: не важно, что ты умеешь, важно, насколько сильно ты этого хочешь. Можно многого достичь без больших связей, денег и даже знаний.

Амбассадоры проекта «Мой бизнес» Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес Рестораны Рестораторы

Новости

«Локомотив-Кубань» покинул Еврокубок, уступив «Тофашу»
После отравления ребенка в Горячем Ключе Кондратьев потребовал срочно запретить продажу жевательных смесей с никотином на Кубани
Домбай и Теберда появились в созвездии Большой Медведицы
Кубань перенесла на год реализацию мусорной реформы
Краснодарская «Типография» проведет новогодний маркет
Полиция Краснодара ищет водителя самосвала, который выгрузил мусор среди многоэтажек

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале