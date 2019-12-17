«Когда открывался, не знал, сколько в Краснодаре кофеен». Интервью с основателем «Зацепи кофе»
Первая точка «Зацепи кофе» открылась в августе 2016 года на Северной и Коммунаров. Сейчас это расширяющаяся сеть из шести кофеен.
Ее основатель Алексей Зацепилин рассказал порталу Юга.ру о том, как государство и друзья помогают вести бизнес вслепую.
Беседа с Алексеем Зацепилиным входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес».
Каким составом вы начали? Какой коллектив у вас сейчас?
Алексей Зацепилин
основатель «Зацепи кофе»
— Сначала у нас было четыре сотрудника. Но первые полгода дела шли отвратительно, и нам пришлось расстаться. Я начал работать один и полностью сменил стандарты работы. За месяц появились новые ребята. Сейчас в штате около 25 сотрудников.
Как росла сеть?
— За полтора года из построенных 20 кв. метров павильона кофейня выросла до 80. Через полтора года мы открыли вторую, потом начали расти в геометрической прогрессии. За три года «Зацепи кофе» стало шесть, сейчас ремонтируем седьмую.
Как выбирали нишу? Кофеен ведь очень много.
— Все происходило в процессе, изначально не было конкретного плана. Я просто строил павильон, хотел открыть стритфуд. В первые месяцы мы продавали бургеры и многое другое; только через полгода пришли к определенной концепции, которой придерживаемся сейчас.
Когда я открывался, я даже не мониторил, сколько в городе кофеен, все было вслепую. Может, оценка испугала бы меня, но я не понимал, как обстоят дела, и знал только Starbucks и Traveler's.
Многие наши постоянные гости с нами с первых дней, они следят за нашей историей и поддерживают меня, искренне радуются моим успехам.
Сейчас вы собираете документы для льготного кредита. Как решили искать господдержку?
— Друзья рассказали, что можно взять кредит на льготных условиях, и я решил попробовать.
Какие проблемы/сложности при подаче заявки на господдержку вас ожидали?
— Сложность возникла только с залоговой частью. У меня нет собственного жилья, моя машина не подходит под стандарты, так как она слишком старая. Оборудование подходит только стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу, но это только кофемашины, а мы покупали их не новыми. Нам подсказали, что мы можем показать доказательства покупки и так подтвердить их стоимость. Сейчас мы этим и занимаемся.
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Есть расхожее мнение, согласно которому государство помогает только промышленности или аграриям. Как объяснять, что помощи заслуживает и сфера услуг?
— Я не знал о такой проблеме, так как с вопросами господдержки столкнулся впервые. Мы живем в развивающемся государстве, и нужно поддерживать все сферы, чтобы формировать устойчивую платформу для развития общества. Нельзя хранить все яйца в одной корзине. Риски есть, но их нужно диверсифицировать.
В чем заключается господдержка в вашем случае?
— Займ на льготных условиях. Также мы узнали, что есть услуги на безвозмездной основе: разработка логотипа, сайта, бизнес-плана. Мы хотели бы воспользоваться и этой помощью тоже. Займ мы планируем потратить на новые проекты: ремонт и закупка оборудования, мебели.
В сети «Зацепи кофе» уже шесть точек. Есть мнение, что льготные кредиты и господдержка нужны только стартующему бизнесу.
— Абсолютно не согласен. Да, нужно помогать стартапам и совсем молодым предпринимателям. Но у меня, например, стаж всего три года, и я уже многое сделал без чьей-либо помощи. Мы создаем интересные концепции, рабочие места, количество выплаченных нами налогов растет. Я считаю, что важно помогать и тем, кто уже чего-то достиг, так как это увеличивает шансы, что государство потратит деньги с умом и они не вылетят в трубу. Тем самым это заложит еще один кирпичик в строительство крепкой экономики.
Расскажите о своем участии в форуме «Дело за малым» и впечатлениях от него.
— Для меня стало честью выступить на форуме. Классно, что были люди, которых вдохновила моя история, они просили советы, а меня это очень заряжает. Много интересных новых знакомств. На форумах всегда много теории, и много ты можешь не запомнить, но я считаю, что самое главное — это тот пинок, который дают подобные события. Если ты еще сомневаешься, они направляют и мотивируют, помогают бороться со страхами.
В чем ваша задача как амбассадора проекта «Мой бизнес»?
— Доказать одну из самых важных мыслей, которую я когда-то осознал для себя: не важно, что ты умеешь, важно, насколько сильно ты этого хочешь. Можно многого достичь без больших связей, денег и даже знаний.
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Интервью с основателем «Зацепи кофе»
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