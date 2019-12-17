Первая точка «Зацепи кофе» открылась в августе 2016 года на Северной и Коммунаров. Сейчас это расширяющаяся сеть из шести кофеен. Ее основатель Алексей Зацепилин рассказал порталу Юга.ру о том, как государство и друзья помогают вести бизнес вслепую. Беседа с Алексеем Зацепилиным входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес». Каким составом вы начали? Какой коллектив у вас сейчас?

Алексей Зацепилин основатель «Зацепи кофе»

— Сначала у нас было четыре сотрудника. Но первые полгода дела шли отвратительно, и нам пришлось расстаться. Я начал работать один и полностью сменил стандарты работы. За месяц появились новые ребята. Сейчас в штате около 25 сотрудников. Как росла сеть? — За полтора года из построенных 20 кв. метров павильона кофейня выросла до 80. Через полтора года мы открыли вторую, потом начали расти в геометрической прогрессии. За три года «Зацепи кофе» стало шесть, сейчас ремонтируем седьмую. Как выбирали нишу? Кофеен ведь очень много. — Все происходило в процессе, изначально не было конкретного плана. Я просто строил павильон, хотел открыть стритфуд. В первые месяцы мы продавали бургеры и многое другое; только через полгода пришли к определенной концепции, которой придерживаемся сейчас.

Когда я открывался, я даже не мониторил, сколько в городе кофеен, все было вслепую. Может, оценка испугала бы меня, но я не понимал, как обстоят дела, и знал только Starbucks и Traveler's. Многие наши постоянные гости с нами с первых дней, они следят за нашей историей и поддерживают меня, искренне радуются моим успехам. Сейчас вы собираете документы для льготного кредита. Как решили искать господдержку? — Друзья рассказали, что можно взять кредит на льготных условиях, и я решил попробовать. Какие проблемы/сложности при подаче заявки на господдержку вас ожидали? — Сложность возникла только с залоговой частью. У меня нет собственного жилья, моя машина не подходит под стандарты, так как она слишком старая. Оборудование подходит только стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу, но это только кофемашины, а мы покупали их не новыми. Нам подсказали, что мы можем показать доказательства покупки и так подтвердить их стоимость. Сейчас мы этим и занимаемся.

Есть расхожее мнение, согласно которому государство помогает только промышленности или аграриям. Как объяснять, что помощи заслуживает и сфера услуг? — Я не знал о такой проблеме, так как с вопросами господдержки столкнулся впервые. Мы живем в развивающемся государстве, и нужно поддерживать все сферы, чтобы формировать устойчивую платформу для развития общества. Нельзя хранить все яйца в одной корзине. Риски есть, но их нужно диверсифицировать. В чем заключается господдержка в вашем случае? — Займ на льготных условиях. Также мы узнали, что есть услуги на безвозмездной основе: разработка логотипа, сайта, бизнес-плана. Мы хотели бы воспользоваться и этой помощью тоже. Займ мы планируем потратить на новые проекты: ремонт и закупка оборудования, мебели. В сети «Зацепи кофе» уже шесть точек. Есть мнение, что льготные кредиты и господдержка нужны только стартующему бизнесу. — Абсолютно не согласен. Да, нужно помогать стартапам и совсем молодым предпринимателям. Но у меня, например, стаж всего три года, и я уже многое сделал без чьей-либо помощи. Мы создаем интересные концепции, рабочие места, количество выплаченных нами налогов растет. Я считаю, что важно помогать и тем, кто уже чего-то достиг, так как это увеличивает шансы, что государство потратит деньги с умом и они не вылетят в трубу. Тем самым это заложит еще один кирпичик в строительство крепкой экономики.