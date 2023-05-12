Распродажа брендовой одежды, лекция про самиздат и ещё 5 интересных событий. Куда пойти в Краснодаре 13 и 14 мая

Рабочая неделя была короткой, и после трех рабочих дней следуют очередные выходные. Юга.ру предлагают провести развлекательный уикэнд, тем более погода это позволяет.

Иолина Грибкова отобрала для Афиши Юга.ру 7 интересных и необычных событий, которые пройдут в Краснодаре в субботу и воскресенье. О других культурных мероприятиях читайте здесь, расписание действующих выставок и репертуарных спектаклей смотрите на сайтах музеев, театров и билетных операторов.

Суббота, 13 мая

В частном театре Veritas (улица Красноармейская, 64) в 18:30 состоится премьерный показ спектакля «Ох уж эти бабочки!»

Режиссёрка Мария Барабаш создала историю про свободу и первую любовь. Главный герой Дон слеп с самого рождения, но мечтает познать мир. Однажды его соседкой становится девушка-мгновенье Джил. Она живёт одним днём, легко меняет места, людей и работу, но больше всего на свете боится влюбиться.

Стоимость билетов 1000 рублей.

В кофейне Surf Coffeе (улица Дальняя, 8, корпус 1) с 17:00 до 21:00 пройдёт vinyl and books маркет — распродажа виниловых пластинок и книг от независимого книжного магазина «Чарли». И всё это под музыку от диджеев.

Вход свободный.

В салоне «Аврора» (улица Офицерская, 36) в 18:00 состоится лекция Марины Тевзадзе «Тайны истории, религии и искусства».

Искусствовед расскажет о Гильгамеше, правителе шумерского города Урук, разберёт хронику монархии Шумера и примерит на себя и слушателей гностицизм.

Стоимость 1000 рублей.