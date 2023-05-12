Распродажа брендовой одежды, лекция про самиздат и ещё 5 интересных событий. Куда пойти в Краснодаре 13 и 14 мая
Рабочая неделя была короткой, и после трех рабочих дней следуют очередные выходные. Юга.ру предлагают провести развлекательный уикэнд, тем более погода это позволяет.
Иолина Грибкова отобрала для Афиши Юга.ру 7 интересных и необычных событий, которые пройдут в Краснодаре в субботу и воскресенье. О других культурных мероприятиях читайте здесь, расписание действующих выставок и репертуарных спектаклей смотрите на сайтах музеев, театров и билетных операторов.
Суббота, 13 мая
В частном театре Veritas (улица Красноармейская, 64) в 18:30 состоится премьерный показ спектакля «Ох уж эти бабочки!»
Режиссёрка Мария Барабаш создала историю про свободу и первую любовь. Главный герой Дон слеп с самого рождения, но мечтает познать мир. Однажды его соседкой становится девушка-мгновенье Джил. Она живёт одним днём, легко меняет места, людей и работу, но больше всего на свете боится влюбиться.
Стоимость билетов 1000 рублей.
В кофейне Surf Coffeе (улица Дальняя, 8, корпус 1) с 17:00 до 21:00 пройдёт vinyl and books маркет — распродажа виниловых пластинок и книг от независимого книжного магазина «Чарли». И всё это под музыку от диджеев.
Вход свободный.
В салоне «Аврора» (улица Офицерская, 36) в 18:00 состоится лекция Марины Тевзадзе «Тайны истории, религии и искусства».
Искусствовед расскажет о Гильгамеше, правителе шумерского города Урук, разберёт хронику монархии Шумера и примерит на себя и слушателей гностицизм.
Стоимость 1000 рублей.
13 и 14 мая (события пройдут в оба дня в одно и то же время)
В студии Wander and Vintage (улица Зиповская, 5В, литер Х) с 13:00 до 18:00 пройдёт винтажная распродажа.
Организаторы обещают много одежды, обуви и сумок стоимостью 1000-1500 рублей, в том числе винтажный люкс и вещи марок DKNY, Levi`s, Calvin Klein и другие.
Вход свободный.
В частном театре «Мой» (улица Зиповская, 5В, литер Х) в 19:00 можно оценить драмеди Станислава Слободянюка «Восемь женщин».
Это история о главе семейства, которого нашли мёртвым в спальне. Его жена, многочисленные дочери и служанка устраивают собственное расследование, чтобы выяснить, кто из них убийца. В основе спектакля лежит одноимённая пьеса Робера Тома 1958 года.
Стоимость 1100 рублей.
14 мая
В культурном пространстве «Пустое место» (улица Зиповская, 5/33) в 18:00 пройдёт кинолекторий по аниме культового японского режиссёра Хаяо Миядзаки «Ходячий замок».
Это удивительное сочетание фантазии, приключений, юмора, романтики и драмы. Зрители посмотрят ленту, номинированную на премию «Оскар», а после обсудят её с психологом/сексологом Анной Клименко и филологом/культурологом Анастасией Черновой.
Стоимость 1000 рублей.
В арт-пространстве Lighthouse (улица Красная, 100) в 18:00 состоится лекция Полины Бехверхой «Зин-культура и самиздат в России».
Спикерка расскажет об истории зин-культуры, своём опыте запуска независимого проекта по дистрибуции зинов, приведёт примеры современных печатных проектов, учебных мастерских и выставочных фестивалей.
Стоимость 400 рублей.
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