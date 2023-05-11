В Краснодарском крае прогнозируют потепление, дожди закончатся

Температура воздуха в крае в ближайшие дни начнет плавно повышаться

Синоптики краснодарского гидрометцентра рассказали, что фронтальные разделы на территории Кубани начинают ослабевать. Это значит, что дожди прекратятся, а температура воздуха будет повышаться.

В Краснодаре 11 мая переменная облачность, без существенных осадков. Ветер 4-9 м/с, температура воздуха днем 15-17 °С. В ближайшие дни в городе потеплеет до 21 °С.

По краю 11 мая облачно, местами кратковременный дождь. В юго-восточных районах сильные осадки, в горах с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит 12-17 °С, ветер 4-9 м/с.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами порывы до 14 м/с, в Новороссийске — 15-20 м/с. Температура воздуха днем 13-18 °С.

Как писали Юга.ру, с приходом тепла в парке «Краснодар» расцвели многие растения. Посмотреть красивые фото можно здесь.