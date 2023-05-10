Анапа откроет курортный сезон винной ярмаркой

В Анапе с 13 по 21 мая пройдёт эногастрономический фестиваль «А.Море вина», который откроет новый курортный сезон

Жителей и гостей ждёт насыщенная событийная программа. Все девять дней вдоль набережной у музея «Горгиппия» будут стоять павильоны виноделов, рестораторов и фермеров, где можно будет познакомиться с продукцией Кубани, Дона, Крыма и Кавказа.

Также посетители смогут послушать лекции сомелье, историков и культурологов, побывать на творческих вечерах, поучаствовать в актёрских и психологических мастер-классах, а также винных бинго. Для детей запланированы научные и творческие занятия, представления уличных театров и мультфильмы под открытым небом.

Самой зрелищной частью фестиваля станут вечерние инструментальные концерты. В программе выступления джазового сикстета Ильи Филиппова и инструментального «Премьер-Оркестра», а коллектив Tango Nuevo исполнит ритмы традиционного аргентинского танго. Подробную программу можно найти на сайте.

Как писали Юга.ру, в начале июня под Новороссийском пройдёт фестиваль летних вин «Цвет лозы». Он состоится на территории агротуристического комплекса «Винотеррия».