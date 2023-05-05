«Безлико, но дешевле, чем Zara». Обсудили краснодарский Maag с покупателями и стилистом

30 апреля в Краснодаре на месте торговых точек, которые ранее занимала Zara, открылись магазины нового бренда Maag. Теперь они работают в ТРЦ «Галерея», ТЦ «Красная площадь», ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» и ТЦ OZ Mall. Что там продаётся, сколько стоит и где произведено — узнала журналистка Юга.ру Иолина Грибкова. В 11 утра в торговом центре «Красная площадь» в будний день уже многолюдно. Вижу заветную вывеску — Maag, который считают преемником бренда Zara. В магазине мимо стеллажей с одеждой снуют покупатели, в основном женщины, и продавцы-консультанты. Последние кажутся растерянными. Сложилось впечатление, что они ещё не до конца понимают, как работать с новым брендом, где что должно висеть. Женский отдел Maag — самый большой в магазине, ассортимент здесь заметно шире, чем в мужском и детском. Судя по биркам, производитель отшивает одежду в Турции, Китае, Пакистане и Бангладеше. Группа Daher — ливанский владелец всех четырех брендов (Maag, Dub, Vilet и Ecru) планирует открыть все магазины в Москве и России к концу первого полугодия, то есть к июлю. Всего в стране планируют запустить больше 240 точек. Подхожу к девушке, рассматривающей чёрное атласное платье в пол на тонких бретельках, прошу поделиться впечатлением. Она представляется Ксенией и просит дать ей пять минут, чтобы ознакомиться с коллекцией.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Вскоре она проходит мимо меня, держа в руках джинсовые шорты, платье, блузку и что-то ещё. «Я не была поклонницей Zara, но в коллекциях часто были классные вещи. На мне сейчас всё, кроме топа, именно от Zara. База у бренда всегда была хорошей и стильной. Что касается Maag, то я вообще не увидела разницы между ними в плане качества», — рассказала Ксения. По её словам, перед походом в магазин она читала отзывы о Maag, многие пользователи писали, что качество одежды плохое. Девушка с этим категорически не согласна. «Когда Zara закрывалась, бренд тоже столкнулся с хейтом. Это человеческий фактор. Лично я ухудшение качества не заметила. Есть базовые вещи, есть модные и стильные — каждый найдёт что-то для себя. Что касается цены, то она, на мой взгляд, стала ниже. Раньше нельзя было найти платье за 1799 рублей, теперь есть. Это прям удивительно для меня», — продолжает Ксения. Девушка взяла джинсовые шорты за 1999 рублей, топ за 1299 рублей. Ей приглянулись джинсы, Ксения посмотрела на ценник — 3299 рублей. Она призналась, что в Zara в прошлом году перед закрытием купила за 3599 рублей. «Не знаю, с чем связана такая ценовая политика, возможно, таким образом пытаются привлечь покупателей. У кого есть вкус, тот всегда найдёт для себя что-то интересное. В Maag в том числе», — подытожила Ксения.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Юга.ру

Анна призналась, что как только зашла в Maag, сразу написала подругам в чат: «Как остановиться и не хватать всё?» Она живёт не в Краснодаре и прилетела в кубанскую столицу с ручной кладью, поэтому много вещей купить не может, а хотелось бы. «Мне Maag полностью напоминает Zara. Качество неплохое, как будет смотреться на теле — посмотрю. Пока не расстроена и не разочарована, всё нравится. Цена, на мой взгляд, даже ниже стала», — добавила Анна. Стилист Екатерина Строзенко призналась, что довольно часто покупала вещи себе и своим клиентам в Zara. На её взгляд Zara — достойный представитель сегмента масс-маркет. В магазинах бренда почти всегда можно найти вещи под свой, иногда даже очень специфический, запрос. Также у Zara всегда был хороший баланс базовых и акцентных элементов гардероба, адекватное соотношение цены и качества. Плюс много актуальных, с точки зрения тенденций, вещей, всегда можно найти что-то из «быстрых трендов». «Думаю, сложно найти человека, который бы ни разу там ничего не приобретал. Закрытие магазина стало для меня не самой приятной новостью, но не трагедией, потому что я привыкла искать либо изобретать альтернативные решения в случае возникновения сложностей», — рассказала Екатерина. Девушка добавила, что история с Zara была для неё захватывающим сериалом: то собираются возвращаться, то нет, то оставляют площади, то продают, то оставляют бренд, то создают другой.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру