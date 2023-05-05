«Безлико, но дешевле, чем Zara». Обсудили краснодарский Maag с покупателями и стилистом
30 апреля в Краснодаре на месте торговых точек, которые ранее занимала Zara, открылись магазины нового бренда Maag. Теперь они работают в ТРЦ «Галерея», ТЦ «Красная площадь», ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» и ТЦ OZ Mall.
Что там продаётся, сколько стоит и где произведено — узнала журналистка Юга.ру Иолина Грибкова.
В 11 утра в торговом центре «Красная площадь» в будний день уже многолюдно. Вижу заветную вывеску — Maag, который считают преемником бренда Zara. В магазине мимо стеллажей с одеждой снуют покупатели, в основном женщины, и продавцы-консультанты. Последние кажутся растерянными. Сложилось впечатление, что они ещё не до конца понимают, как работать с новым брендом, где что должно висеть.
Женский отдел Maag — самый большой в магазине, ассортимент здесь заметно шире, чем в мужском и детском. Судя по биркам, производитель отшивает одежду в Турции, Китае, Пакистане и Бангладеше.
Группа Daher — ливанский владелец всех четырех брендов (Maag, Dub, Vilet и Ecru) планирует открыть все магазины в Москве и России к концу первого полугодия, то есть к июлю. Всего в стране планируют запустить больше 240 точек.
Подхожу к девушке, рассматривающей чёрное атласное платье в пол на тонких бретельках, прошу поделиться впечатлением. Она представляется Ксенией и просит дать ей пять минут, чтобы ознакомиться с коллекцией.
Вскоре она проходит мимо меня, держа в руках джинсовые шорты, платье, блузку и что-то ещё.
«Я не была поклонницей Zara, но в коллекциях часто были классные вещи. На мне сейчас всё, кроме топа, именно от Zara. База у бренда всегда была хорошей и стильной. Что касается Maag, то я вообще не увидела разницы между ними в плане качества», — рассказала Ксения.
По её словам, перед походом в магазин она читала отзывы о Maag, многие пользователи писали, что качество одежды плохое. Девушка с этим категорически не согласна.
«Когда Zara закрывалась, бренд тоже столкнулся с хейтом. Это человеческий фактор. Лично я ухудшение качества не заметила. Есть базовые вещи, есть модные и стильные — каждый найдёт что-то для себя. Что касается цены, то она, на мой взгляд, стала ниже. Раньше нельзя было найти платье за 1799 рублей, теперь есть. Это прям удивительно для меня», — продолжает Ксения.
Девушка взяла джинсовые шорты за 1999 рублей, топ за 1299 рублей. Ей приглянулись джинсы, Ксения посмотрела на ценник — 3299 рублей. Она призналась, что в Zara в прошлом году перед закрытием купила за 3599 рублей.
«Не знаю, с чем связана такая ценовая политика, возможно, таким образом пытаются привлечь покупателей. У кого есть вкус, тот всегда найдёт для себя что-то интересное. В Maag в том числе», — подытожила Ксения.
Анна призналась, что как только зашла в Maag, сразу написала подругам в чат: «Как остановиться и не хватать всё?» Она живёт не в Краснодаре и прилетела в кубанскую столицу с ручной кладью, поэтому много вещей купить не может, а хотелось бы.
«Мне Maag полностью напоминает Zara. Качество неплохое, как будет смотреться на теле — посмотрю. Пока не расстроена и не разочарована, всё нравится. Цена, на мой взгляд, даже ниже стала», — добавила Анна.
Стилист Екатерина Строзенко призналась, что довольно часто покупала вещи себе и своим клиентам в Zara. На её взгляд Zara — достойный представитель сегмента масс-маркет. В магазинах бренда почти всегда можно найти вещи под свой, иногда даже очень специфический, запрос. Также у Zara всегда был хороший баланс базовых и акцентных элементов гардероба, адекватное соотношение цены и качества. Плюс много актуальных, с точки зрения тенденций, вещей, всегда можно найти что-то из «быстрых трендов».
«Думаю, сложно найти человека, который бы ни разу там ничего не приобретал. Закрытие магазина стало для меня не самой приятной новостью, но не трагедией, потому что я привыкла искать либо изобретать альтернативные решения в случае возникновения сложностей», — рассказала Екатерина.
Девушка добавила, что история с Zara была для неё захватывающим сериалом: то собираются возвращаться, то нет, то оставляют площади, то продают, то оставляют бренд, то создают другой.
«В конце концов всё закончилось тем, что возвращаются под новым брендом. Все были уверены, что просто будет другая вывеска на магазине, но вышло так, что это вообще другая марка», — продолжает Екатерина.
Екатерина посетила Maag почти сразу после официального открытия и допускает, что на витринах представлена не полная коллекция.
«Большинство вещей представляли собой унылую базу. Но несколько удачных вещей я всё-таки заметила. На витрине на двух манекенах были платья с не самыми удачными принтами. Внутри — всё безлико, акцентных вещей очень немного, нет изюминки. Пока ассортимент Maag могу охарактеризовать словом скудный», — добавила стилист.
Она также отметила, что стоимость вещей в Maag на 30-40% ниже, чем в Zara. Что касается соответствия трендам и модным тенденциям, то первая коллекция нового бренда не совсем им соответствует.
Женские пиджаки в магазине представлены по цене от 3 до 9 тыс. рублей. Платья есть за 1799, 2999, 3599 и 4599 рублей. Стоимость футболок в среднем 1299 рублей.
Екатерина пока ничего не купила, но будет ходить в Maag, потому что верит, что выбора и разнообразия будет больше. Она увидела несколько простых моделей — трикотажные платья, костюмы, качество которых ей понравилось. Стилист допускает, что такие вещи подойдут для кого-то в качестве базовых.