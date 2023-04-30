Чем заняться в майские праздники в Краснодаре. Афиша культурных событий на Юга.ру
Майские праздники — отличная возможность провести время с семьёй и друзьями, посетить театры, концерты, выставки и спортивные мероприятия. Даже просто прогулка по улицам любимого города может стать удивительным путешествием. Собрали афишу событий с 1 по 9 мая. Планируйте свою культурную программу заранее, чтобы не пропустить всё самое интересное.
Расписание на каждый день:
1 мая
На сцене театра «Мой» состоится показ спектакля «Я купила Робота» по пьесе Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг». Фантастическая комедия-мелодрама расскажет о том, к чему может привести поиск идеального партнёра.
На территории парка «Мечта» (район Молькино) пройдёт музыкальный фестиваль под открытым небом для всей семьи «Музыка поколений». Он соберет на одной сцене артистов 90-х и 2000-х, среди которых «Братья Грим», «Инфинити», «Краски», «Турбомода» и многие другие.
2 мая
В The Rock bar «Инкогнито» представит свой новый альбом «Мим». Не обойдётся и без визитных карточек коллектива — композиций «Бесконечность», «Инкогнито, а также песен из альбома «ОВЗЛ».
В баре Сержанта Пеппера выступит группа «Фрэнк?», играющая в жанрах инди, фолк и пост-бард.
3 мая
В гастропабе Namesti пройдёт квиз «Назад в СССР». Для участия нужно собрать команду, записаться и быть готовым отвечать на вопросы, посвящённые Советскому Союзу. Полное расписание игр по ссылке.
4 мая
На сцене Музыкального театра покажут мюзикл «Труффальдино», который перенесёт зрителей в Венецию. Постановка расскажет историю обаятельного плута, который будет служить двум господам одновременно. Полное расписание театра по ссылке.
В концертном зале «Кроп Arena» ждёт выступление популярного исполнителя Лёши Свика. Среди его хитов — «Я хочу танцевать», «Дым», «Малиновый свет», «Самолёты».
В филармонии имени Пономаренко состоится музыкальное шоу «Битвы саундтреков» в исполнении краснодарского эстрадно-симфонического оркестра. Прозвучат композиции из «Гарри Поттера», «Аватара», «Пиратов Карибского моря» и других популярных кинофраншиз.
На сцену ЦКЗ выйдет певица Пелагея. Она исполнит русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов.
5 мая
В Sgt. Pepper's Bar группа Sugars исполнит главные хиты армяно-американского проекта System of a Down.
В Одном театре покажут пластический спектакль о взаимоотношениях трёх пар Proгон. Актёры без лишних слов затрагивают темы любви, измены, потерь и бессмысленности существования.
В Муниципальном концертном зале заслуженные артисты Кубани Михаил Павалий и Виктор Плужников представят программу «Классические истории», посвящённую разведчикам. Прозвучат произведения Баха, Шумана, Малюченко. Полное расписание событий по ссылке.
Актёры Молодежного театра представят постановку о войне «Эшелон» по пьесе советсткого драматурга Михаила Рощина. Автор посвятил произведение не бойцам и воинам-героям, а тем, кто выжил и выстоял.
6 мая
Театр драмы имени Горького приглашает зрителей на трагикомедию «Горе от ума» по стихам Грибоедова. Чацкий, вернувшийся из Европы на родину, погружается в знаменитое фамусовское общество. Полное расписание театра по ссылке.
В клубе Block House выступит рэп-исполнитель LIZER. Прозвучат композиции из раннего творчества артиста, а также лиричные произведения об отношениях, дружбе и взрослении более позднего периода.
В Sgt. Pepper's Bar группа «Хмельной дракон» представит трибьют-шоу по песням «Короля и Шута».
В Новом театре кукол всей семьёй можно посмотреть спектакль «Аленький цветочек» по мотивам сказки Сергея Аксакова. Она расскажет зрителям о любви, доброте и готовности пойти на многое ради близких. Полное расписание театра по ссылке.
В The Rock bar рок-группа «Крик» исполнит главные хиты легендарных «Короля и Шута». Зрители окунутся в фэнтези мир Горшка и Князя и встретятся с героями знаменитых песен.
7 мая
В филармонии имени Пономаренко поклонников авторской хореографии и дворцовых интриг ждёт постановка Государственного балета Кубани «Екатерина Великая». Сюжет расскажет жизни немецкой принцессы, которой предстоит стать русской императрицей.
В баре StandUp Bar с юмористическим концертом выступит комик Андрей Атлас. Он шутит о семейной жизни, своей жене и людях, которые используют в лексиконе слово «супруга». Полное расписание мероприятий бара по ссылке.
На сцену ЦКЗ выйдет певица Юлия Савичева с новой программой «Стихия». В неё вошли хиты «Высоко», «Привет», «Москва-Владивосток» и новые треки певицы.
В Краевом театре кукол в спектакле «Мойдодыр» оживут стихи Корнея Чуковского. Актёры разыграют для детей и их родителей историю о мальчике-неряхе. Полное расписание театра по ссылке.
В ДК Железнодорожников со стендап-концертом выступит юморист Дмитрий Коваль. Парень участвовал в программе StandUp на ТНТ, появлялся в шоу «Разгоны» и «Книжный клуб».
8 мая
В Одном театре можно будет посмотреть пластический спектакль «Тебя 2». Он рассказывает о жизни после свадьбы и становлении семьи. Полное расписание театра по ссылке.
9 мая
В The Rock bar выступит московская панк-рок группа «ПотомуЧто» — проект вокалиста коллектива Znaki.
В Театре Защитника Отечества покажут военный спектакль «Сын полка» по повести Валентина Катаева. История о мальчике, потерявшем своих родных. Он обретает новую семью среди отряда разведчиков. Полное расписание театра по ссылке.
Также в период майских праздников можно посетить выставки. В экспозиции «Три эпохи Марка Шагала» представлено более 60 оригинальных графических работ прославленного авангардиста. Выставка «Чёрная сказка» отражает эстетику фэнтезийного Средневековья, а «В саду времён» посвящена неомифологии.
Здесь можно посмотреть, какие фильмы вышли в прокат на этой неделе. Среди новинок несколько хорроров, комедии, фэнтези и мультфильм.