Чем заняться в майские праздники в Краснодаре. Афиша культурных событий на Юга.ру

Майские праздники — отличная возможность провести время с семьёй и друзьями, посетить театры, концерты, выставки и спортивные мероприятия. Даже просто прогулка по улицам любимого города может стать удивительным путешествием. Собрали афишу событий с 1 по 9 мая. Планируйте свою культурную программу заранее, чтобы не пропустить всё самое интересное.

Расписание на каждый день:

1 мая

На сцене театра «Мой» состоится показ спектакля «Я купила Робота» по пьесе Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг». Фантастическая комедия-мелодрама расскажет о том, к чему может привести поиск идеального партнёра.

На территории парка «Мечта» (район Молькино) пройдёт музыкальный фестиваль под открытым небом для всей семьи «Музыка поколений». Он соберет на одной сцене артистов 90-х и 2000-х, среди которых «Братья Грим», «Инфинити», «Краски», «Турбомода» и многие другие.

2 мая

В The Rock bar «Инкогнито» представит свой новый альбом «Мим». Не обойдётся и без визитных карточек коллектива — композиций «Бесконечность», «Инкогнито, а также песен из альбома «ОВЗЛ».

В баре Сержанта Пеппера выступит группа «Фрэнк?», играющая в жанрах инди, фолк и пост-бард.

3 мая

В гастропабе Namesti пройдёт квиз «Назад в СССР». Для участия нужно собрать команду, записаться и быть готовым отвечать на вопросы, посвящённые Советскому Союзу. Полное расписание игр по ссылке.

4 мая

На сцене Музыкального театра покажут мюзикл «Труффальдино», который перенесёт зрителей в Венецию. Постановка расскажет историю обаятельного плута, который будет служить двум господам одновременно. Полное расписание театра по ссылке.

В концертном зале «Кроп Arena» ждёт выступление популярного исполнителя Лёши Свика. Среди его хитов — «Я хочу танцевать», «Дым», «Малиновый свет», «Самолёты».

В филармонии имени Пономаренко состоится музыкальное шоу «Битвы саундтреков» в исполнении краснодарского эстрадно-симфонического оркестра. Прозвучат композиции из «Гарри Поттера», «Аватара», «Пиратов Карибского моря» и других популярных кинофраншиз.

На сцену ЦКЗ выйдет певица Пелагея. Она исполнит русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов.