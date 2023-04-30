Чем заняться в майские праздники в Краснодаре. Афиша культурных событий на Юга.ру

Краснодарский край

Распечатать

  • © Евгений Резник, ЮГА.ру
    © Евгений Резник, ЮГА.ру

Майские праздники — отличная возможность провести время с семьёй и друзьями, посетить театры, концерты, выставки и спортивные мероприятия. Даже просто прогулка по улицам любимого города может стать удивительным путешествием. Собрали афишу событий с 1 по 9 мая. Планируйте свою культурную программу заранее, чтобы не пропустить всё самое интересное.

Расписание на каждый день:

1 мая

На сцене театра «Мой» состоится показ спектакля «Я купила Робота» по пьесе Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг». Фантастическая комедия-мелодрама расскажет о том, к чему может привести поиск идеального партнёра.

На территории парка «Мечта» (район Молькино) пройдёт музыкальный фестиваль под открытым небом для всей семьи «Музыка поколений». Он соберет на одной сцене артистов 90-х и 2000-х, среди которых «Братья Грим», «Инфинити», «Краски», «Турбомода» и многие другие.

2 мая

В The Rock bar «Инкогнито» представит свой новый альбом «Мим». Не обойдётся и без визитных карточек коллектива — композиций «Бесконечность», «Инкогнито, а также песен из альбома «ОВЗЛ».

В баре Сержанта Пеппера выступит группа «Фрэнк?», играющая в жанрах инди, фолк и пост-бард.

3 мая

В гастропабе Namesti пройдёт квиз «Назад в СССР». Для участия нужно собрать команду, записаться и быть готовым отвечать на вопросы, посвящённые Советскому Союзу. Полное расписание игр по ссылке.

4 мая

На сцене Музыкального театра покажут мюзикл «Труффальдино», который перенесёт зрителей в Венецию. Постановка расскажет историю обаятельного плута, который будет служить двум господам одновременно. Полное расписание театра по ссылке.

В концертном зале «Кроп Arena» ждёт выступление популярного исполнителя Лёши Свика. Среди его хитов — «Я хочу танцевать», «Дым», «Малиновый свет», «Самолёты».

В филармонии имени Пономаренко состоится музыкальное шоу «Битвы саундтреков» в исполнении краснодарского эстрадно-симфонического оркестра. Прозвучат композиции из «Гарри Поттера», «Аватара», «Пиратов Карибского моря» и других популярных кинофраншиз.

На сцену ЦКЗ выйдет певица Пелагея. Она исполнит русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов.

  • "PROГОН" в "Одном театре" © Михаил Ступин, ЮГА.ру
    "PROГОН" в "Одном театре" © Михаил Ступин, ЮГА.ру

5 мая

В Sgt. Pepper's Bar группа Sugars исполнит главные хиты армяно-американского проекта System of a Down.

В Одном театре покажут пластический спектакль о взаимоотношениях трёх пар Proгон. Актёры без лишних слов затрагивают темы любви, измены, потерь и бессмысленности существования.

В Муниципальном концертном зале заслуженные артисты Кубани Михаил Павалий и Виктор Плужников представят программу «Классические истории», посвящённую разведчикам. Прозвучат произведения Баха, Шумана, Малюченко. Полное расписание событий по ссылке.

Актёры Молодежного театра представят постановку о войне «Эшелон» по пьесе советсткого драматурга Михаила Рощина. Автор посвятил произведение не бойцам и воинам-героям, а тем, кто выжил и выстоял.

6 мая

Театр драмы имени Горького приглашает зрителей на трагикомедию «Горе от ума» по стихам Грибоедова. Чацкий, вернувшийся из Европы на родину, погружается в знаменитое фамусовское общество. Полное расписание театра по ссылке.

В клубе Block House выступит рэп-исполнитель LIZER. Прозвучат композиции из раннего творчества артиста, а также лиричные произведения об отношениях, дружбе и взрослении более позднего периода.

В Sgt. Pepper's Bar группа «Хмельной дракон» представит трибьют-шоу по песням «Короля и Шута».

В Новом театре кукол всей семьёй можно посмотреть спектакль «Аленький цветочек» по мотивам сказки Сергея Аксакова. Она расскажет зрителям о любви, доброте и готовности пойти на многое ради близких. Полное расписание театра по ссылке.

В The Rock bar рок-группа «Крик» исполнит главные хиты легендарных «Короля и Шута». Зрители окунутся в фэнтези мир Горшка и Князя и встретятся с героями знаменитых песен.

7 мая

В филармонии имени Пономаренко поклонников авторской хореографии и дворцовых интриг ждёт постановка Государственного балета Кубани «Екатерина Великая». Сюжет расскажет жизни немецкой принцессы, которой предстоит стать русской императрицей.

В баре StandUp Bar с юмористическим концертом выступит комик Андрей Атлас. Он шутит о семейной жизни, своей жене и людях, которые используют в лексиконе слово «супруга». Полное расписание мероприятий бара по ссылке.

На сцену ЦКЗ выйдет певица Юлия Савичева с новой программой «Стихия». В неё вошли хиты «Высоко», «Привет», «Москва-Владивосток» и новые треки певицы.

В Краевом театре кукол в спектакле «Мойдодыр» оживут стихи Корнея Чуковского. Актёры разыграют для детей и их родителей историю о мальчике-неряхе. Полное расписание театра по ссылке.

В ДК Железнодорожников со стендап-концертом выступит юморист Дмитрий Коваль. Парень участвовал в программе StandUp на ТНТ, появлялся в шоу «Разгоны» и «Книжный клуб».

  • Кадр из клипа Юлии Савичевой «Москва-Владивосток» © Скриншот видео с YouTube-канала SavichevaMusic
    Кадр из клипа Юлии Савичевой «Москва-Владивосток» © Скриншот видео с YouTube-канала SavichevaMusic

8 мая

В Одном театре можно будет посмотреть пластический спектакль «Тебя 2». Он рассказывает о жизни после свадьбы и становлении семьи. Полное расписание театра по ссылке.

9 мая

В The Rock bar выступит московская панк-рок группа «ПотомуЧто» — проект вокалиста коллектива Znaki.

В Театре Защитника Отечества покажут военный спектакль «Сын полка» по повести Валентина Катаева. История о мальчике, потерявшем своих родных. Он обретает новую семью среди отряда разведчиков. Полное расписание театра по ссылке.

Также в период майских праздников можно посетить выставки. В экспозиции «Три эпохи Марка Шагала» представлено более 60 оригинальных графических работ прославленного авангардиста. Выставка «Чёрная сказка» отражает эстетику фэнтезийного Средневековья, а «В саду времён» посвящена неомифологии.

Здесь можно посмотреть, какие фильмы вышли в прокат на этой неделе. Среди новинок несколько хорроров, комедии, фэнтези и мультфильм.

Афиша Дети Искусство Концерты Краснодар отдых Развлечения Театры Фестивали

Новости

Власти Ейска провели военный парад дошкольников
В Сочи подростки распылили перцовый баллончик в ресторане
В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 1 мая
Мэр Краснодара посетил школу в микрорайоне «Родные Просторы»
В Севастополе сгорела нефтебаза, глава региона винит беспилотники
В Анапе при строительстве газопровода нашли древнее захоронение

Лента новостей

Непокорная станица Полтавская
26 апреля, 14:59
Непокорная станица Полтавская
Как власть подавляла бунты казаков трижды за 150 лет
Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму
27 апреля, 08:58
Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму
Где смотреть красивое, кроме парка «Краснодар»
Где отдыхать в Геленджике: природа, гольф, кафе, книги и нудисты
28 апреля, 11:44
Где отдыхать в Геленджике: природа, гольф, кафе, книги и нудисты

Реклама на сайте