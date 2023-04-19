В Краснодаре откроется выставка графики, посвящённая Средневековью

Представлено более 60 графических произведений и несколько скульптур. Все они объединены эстетикой фэнтезийного Средневековья. Среди авторов — Андрей Аверьянов, Андрей Бандурин, Олеся Макарова, Мефодий Мартыненко, Александра Юрьева.

Проект придумали и реализовали краснодарские художники и преподаватели Павел и Наталья Мартыненко, их единомышленники и ученики.

«Творения авторов отличает литературность, интерес к разработке персонажей и их приключенческих историй. Работам свойственна одновременная множественность точек зрения: на один сюжетный мотив создано несколько повторов. Это роднит их с легендами и народными сказаниями, которые имеют несколько версий, иногда сильно отличающихся друг от друга», — объяснили в пресс-службе музея имени Коваленко.

Выставка будет работать до 21 мая по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 50 до 200 рублей.