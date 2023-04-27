Призрак у озера, инопланетный монстр и древний демон. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 27 апреля

Хоррор «Одержимость. Проклятие Лиззи Борден» рассказывает о старшекласснице Таре, родная тётя которой пожизненно заперта в психушке за убийство собственного ребёнка. С какого-то момента девушку начинают одолевать пугающие видения, связанные с печально известной Лиззи Борден, убившей своих близких в конце 19 века. Одновременно с этим в городе происходят загадочные исчезновения знакомых Тары.

Комедия «Банк Дэйва» основана на реальных событиях. Английский бизнесмен по фамилии Фишвик решает изменить существующую экономическую систему в родном Бернли. Он основывает первый общественный некоммерческий банк для поддержки местного малого бизнеса.

Действие фантастического хоррора «Возрождённые» происходит в недалёком будущем. Ватикан находит способ воскрешать недавно умерших людей. Спустя несколько лет мир разделяется на два лагеря: защитников права человека на «второй шанс» и противников новой практики. Отец первого ожившего мальчика становится служителем виртуальной церкви, но вскоре начинает подозревать Ватикан в глобальном заговоре. Мужчина начинает собственное расследование, чтобы предотвратить катастрофические для цивилизации последствия.

Фэнтези «Волшебная флейта» рассказывает о 17-летнем Тиме, который мечтает поступить в престижную музыкальную школу, чтобы стать певцом. Когда ему улыбается удача, и подросток оказывается в учебном заведении, он понимает, что новый мир полон недоброжелателей. Однажды, гуляя по особняку, Тим находит загадочные двери и попадает в волшебную вселенную, где фантазия не имеет границ.

Действие хоррора «Призрак у озера» строится вокруг многодетной семьи священника. После загадочной смерти одного из сыновей родители берут на воспитание ребёнка из приюта. Приёмный сын Исаак плохо видит, но обладает сверхспособностями. Он уверен, что в доме обитает его мёртвый предшественник. Это вселяет ужас в родственников.

Фантастический боевик «Мой монстр» рассказывает о команде строителей, которые исследуют подземные тоннели. Там они находят инопланетное существо колоссальных размеров. Отрезанные от остального мира рабочие вступают в схватку с прожорливой тварью.

Главные герои комедии «Третий не лишний» — лучшие друзья с детства Адам и Бав. Когда первый женится, второй напрашивается с новоиспечёнными супругами в свадебное путешествие. В Венеции Бав знакомится с обаятельным французом, который оказывается наркобароном. Он берёт в заложники возлюбленную Адама. Чтобы Сару отпустили на свободу, друзья должны помочь своему новому знакомому перевезти большую партию порошка.

Хоррор «Синистер. Начало» рассказывает об учительнице Оливии, которая вместе с возлюбленным Уоллесом расследуют пропажу учеников школы. Вскоре выясняется, что за исчезновением детей стоит древний демон, коллекционирующий страхи. Чтобы найти ребят, паре нужно столкнуться леденящими душу кошмарами.

Мультфильм «Яга и книга заклинаний» рассказывает о рыжеволосой ведьме, которая живёт с котом-изобретателем и весёлыми домовыми в избушке на болотах Тридевятого царства и практикуется в магии. Чтобы научиться колдовать по-настоящему, ей не хватает книги заклинаний, которую у неё много лет назад похитила Белладонна. Внезапно судьба дает Яге шанс поквитаться с заклятой обидчицей.

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