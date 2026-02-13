Верифицированные приюты и зооволонтеры смогут размещать на Авито больше объявлений

  • Кошка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Кошка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 16 февраля «Авито» расширит лимиты на размещение объявлений о пристройстве животных для приютов и зооволонтеров, которые прошли верификацию

С 16 февраля обычные пользователи смогут размещать до трех объявлений в месяц «в добрые руки» в категориях «кошки» и «собаки» — так снижается вероятность дублирования информации, и у животных повышается шанс быстрее найти хозяина. Пользователи, прошедшие проверку, смогут публиковать до 300 объявлений в каждой из этих категорий.

Верифицированным пользователям также откроют профессиональный кабинет, где можно прикрепить к профилю приюта сотрудников и волонтеров и управлять объявлениями вместе. Питомцы из таких аккаунтов попадают в тематические подборки — это поможет увеличить охваты и ускорить поиск дома для подопечных.

Отстрел, эвтаназия или еще один приют:

Во время верификации проверяют документы, условия содержания животных, наличие ветеринарного учета, вакцинации и стерилизации, а также другие важные параметры. Чтобы участвовать в программе, нужно заполнить анкету на сайте «Авито», приложить необходимые документы, фото и видео, а также ссылки на официальные онлайн-каналы. Проверку проводят «Авито» и фонды-партнеры — «Ника», «Верность» и «Собаки, которые любят». Это бесплатно и сейчас занимает всего несколько дней. Проверку уже прошли 65 приютов.

Много слёз и маленькие чудеса:

У обычных пользователей при этом появятся лимиты на размещение объявлений «в добрые руки» — так снижается вероятность дублирования информации, и у животных повышается шанс быстрее найти хозяина. 

Узнать больше о системе верификации и подать заявку можно на сайте avito.ru/general/shelter/.

Как писали Юга.ру, правительство одобрило конфискацию домашних животных у жестоких хозяев.

