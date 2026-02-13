Выпускник Краснодарского авиаучилища отправился в космос на корабле SpaceX Илона Маска

Российский космонавт Андрей Федяев и астронавты NASA отправились к МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX

13 февраля пресс-служба Роскосмоса сообщила, что с космодрома на мысе Канаверал во Флориде успешно стартовал корабль компании SpaceX, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж миссии Crew-12. На орбиту отправился российский космонавт Андрей Федяев. Его коллегами стали астронавты NASA Джессика Меир (командир) и Джек Хэтэуэй (пилот), а также космонавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Корабль Crew Dragon вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9. Стыковка корабля с орбитальным комплексом произойдет 14 февраля в 23:15.

Роскосмос вел трансляцию запуска с комментариями ведущего и эксперта. В эфире рассказывали о подготовке к пуску, показали старт Crew Dragon и проводы Андрея Федяева.