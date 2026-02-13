Выпускник Краснодарского авиаучилища отправился в космос на корабле SpaceX Илона Маска

  • Космонавт Андрей Федяев © Скриншот фото из телеграм-канала «Роскосмос»
    Космонавт Андрей Федяев © Скриншот фото из телеграм-канала «Роскосмос»

Российский космонавт Андрей Федяев и астронавты NASA отправились к МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX

13 февраля пресс-служба Роскосмоса сообщила, что с космодрома на мысе Канаверал во Флориде успешно стартовал корабль компании SpaceX, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж миссии Crew-12. На орбиту отправился российский космонавт Андрей Федяев. Его коллегами стали астронавты NASA Джессика Меир (командир) и Джек Хэтэуэй (пилот), а также космонавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Корабль Crew Dragon вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9. Стыковка корабля с орбитальным комплексом произойдет 14 февраля в 23:15.

Роскосмос вел трансляцию запуска с комментариями ведущего и эксперта. В эфире рассказывали о подготовке к пуску, показали старт Crew Dragon и проводы Андрея Федяева.

Для Федяева этот полет стал вторым в карьере. Он вошел в состав экипажа Crew-12 по программе перекрестных полетов, которая обеспечивает постоянное присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA. 

Андрей Федяев родился в Серове Свердловской области. В 2004 году окончил Краснодарское военное авиационное училище по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением», получив квалификацию инженера-пилота.

В октябре 2012-го Федяева зачислили в отряд Роскосмоса. Через два года он получил должность «космонавт-испытатель». Свой первый полет Федяев совершил в составе экипажа Crew-6 с 2 марта по 4 сентября 2023 года на корабле Crew Dragon Endeavour. 

Напомним, в ноябре 2025 года выпускник Краснодарского авиаучилища Сергей Микаев отправился на МКС со станции Байконур. Он проведет на орбите 242 дня.

Как писали Юга.ру, в июле 2025 года обсерватория КубГУ поучаствовала в изучении межзвездной кометы.

