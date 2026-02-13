В Краснодаре на благотворительном концерте выступят The Zverstvo, Бадун и Authentic Minor Suites

Краснодарский край

  • © Фото Олега Абраменко
    © Фото Олега Абраменко

В Краснодаре музыканты дадут концерт, чтобы собрать деньги для Тиграна Карибянца (18+)

Бар «Сержант Пеппер» анонсировал на 15 февраля благотворительный концерт. В нем примут участие The Zverstvo, Бадун и Authentic Minor Suites (музыканты группы «Доктор Крупов»).

Собранные от продажи билетов деньги направят композитору и поэту Тиграну Карибянцу, чтобы он оплатил хирургическую операцию.

«У нас была сцена, но не было мифа»:

The Zverstvo — краснодарская группа, основанная в 1993 году. Играют смесь панка, джаза и индастриала, но сами определяют свой стиль как порно-поп.

Будун — проект краснодарского музыканта Руслана Просвирина. Псевдоним не связан с похмельем. Когда-то в юности Руслан был лидером ВИА «Коты Бадуны», игравшего песни про любовь, морковь, кровь и свекровь.

«Доктор Крупов» — рок-группа из Краснодара образовалась в 1988 году. Бессменным лидером является Евгений Греков. Он такаже руководит творческим объединением «Южная волна».

Концерт состоится 15 февраля в 19:00 на улице Чапаева, 94. Стоимость билетов 800 рублей.

Как писали Юга.ру, музыкальный фестиваль «Лестница в небо» пройдет в 2026 году на событийной площадке Краснодара.

В Краснодаре на благотворительном концерте выступят The Zverstvo, Бадун и Authentic Minor Suites
