После смерти трех человек в московской бане в России задумались о введении новых правил продажи сухого льда

Депутат Госдумы РФ в марте направил в Роспотребнадзор письма с предложением изменить правила продажи сухого льда в стране

Напомним, 28 февраля в банном комплексе Москвы погибли три человека. Инцидент произошел во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. Парни высыпали в бассейн около 30 кг сухого льда и прыгнули в него. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Сухой лед — это диоксид углерода, который при взаимодействии с водой переходит в газообразное состояние и превращается в углекислый газ. В высокой концентрации такой газ способен вызвать потерю сознания и удушье.

Депутат Госдумы Иван Сухарев написал письмо в Роспотребнадзор с предложением размещать на половине площади упаковки сухого льда предупреждение об опасности его исопльзования, либо прилагать к упаковке бланк с перечнем негативных последствий, которые возможны при использовании сухого льда в тех или иных условиях, сообщил RT со ссылкой на копию документа.

Сухарев объяснил свою инициативу тем, что судя по случившейся трагедии, далеко не все граждане понимают, как обращаться с этим веществом. При этом сухой лед продается в России свободно, его можно купить и через интернет. Предложенные меры позволят снизить риски возникновения подобных ситуаций, уверен парламентарий.

В сети есть десятки видео, где люди бросают примерно такое же количество льда в бассейн и купаются в нем после этого, написала «Медуза». Однако блогеры делают это в открытых бассейнах. А погибшие на дне рождении Екатерины Диденко высыпали сухой лед в воду в замкнутом пространстве. При этом даже в открытых помещениях при работе с сухим льдом следует использовать перчатки, чтобы не получить обморожение. Кроме того, лед нельзя глотать, вещество не должно попасть в глаза и на открытые участки тела.