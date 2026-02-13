Ярмарка, лекция, диджей-сеты. В Краснодаре на выходных пройдет «Кассетный движ»

В Краснодаре пройдет вечеринка для любителей кассетной культуры (18+)

Телеграм-канал Roots & Future анонсировал на 15 февраля вечеринку «Кассетный движ». В 16:00 откроется ярмарка дисков, винила и кассет от краснодарского лейбла Weird Records и коллекционеров. В 18:00 начнется лекция «Кассетная культура: от повседневности в андеграунд и современный ренессанс в эпоху стримингов».

В 19:00 стартует музыкальная программа. С сетами выступят диджеи Lama jumpa, Weird Records, tj slow. «По жанрам полная музыкальная эклектика, у каждого артиста свой стиль и разный селекшен, от шумовой музыки — noise, ambient, drone до memphis rap, neofolk, dubtechno и прочего. Готовьтесь к неожиданностям», — рассказали организаторы. Билеты: предпродажа — 500 рублей, на входе — 1000 рублей. «Кассетный движ» состоится 15 февраля на улице Мира, 88 (ателье Тадеуша Синявского).