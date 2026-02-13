Выходные в Краснодарском крае будут дождливыми, но теплыми

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 14-15 февраля ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь, в горах — с мокрым снегом. Порывы ветра могут достигать 12-14 м/с, в отдельных районах — 17-22 м/с, а в горах — 23-28 м/с.



Температура воздуха 14 февраля ночью — 5-10 °С, на севере края — 1-6 °С, а на юге — 11-16 °С. Днем воздух прогреется до 18 °С, а на севере края и Азовском побережье будет чуть прохладнее — 7-12 °С. 15 февраля температура воздуха ночью — 2-7 °С, днем — 10-15 °С, на севере края — 5-10 °С, а на юге потеплеет до 19 °С. В горах в выходные ночью — от -1 °С до 4 °С, днем — 3-8 °С.