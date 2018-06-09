«Этой куклы не должно быть в природе». Интересная профессия: кукольник

Кукольный мастер Николай Стежкин живет вместе с женой Нелли в станице Каневской Краснодарского края. Рядом с домом его мастерская, в которой Николай проводит практически все время. Николай считает себя в первую очередь мебельным мастером — это его основная профессия, но кукол он делает с большим увлечением и душой, что не остается незамеченным. Не так давно создатель мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон увидел Огурчика Рика, сделанного в дереве руками Николая Стежкина, и опубликовал на своей странице в инстаграме. Порталу Юга.ру Николай Стежкин рассказал о том, как делает деревянных кукол и кто его любимые герои.

— По образованию я художник, делаю кукол и множество разных небольших поделок — деревянных рыбок и абстракции, цветы, которые дарю жене, но в первую очередь я все-таки мебельный мастер, краснодеревщик — это моя основная работа. Вырезаю только из дуба. У меня есть поставщик, с которым я работаю много лет. Он мне привозит местную древесину. Это хороший материал — жесткий и долговечный. В моем доме всю мебель я сделал сам , кроме обеденного стола и стульев. Кухне больше 25 лет, я ее вырезал, когда еще не было хороших инструментов, а она стоит как новенькая. Еще люблю делать механизмы для освещения — торшеры, которые включают и выключают свет, когда двигаешь их часть. Я и керамикой занимался, художником работал, на телевидении, в театре, немного на сцене выступал — чем только не занимался. Николай Стежкин родился 2 сентября 1962 года в Архипо-Осиповке. Окончил художественно-графический факультет КубГУ.

Инструментов у меня много — вся мастерская, я же все-таки столяр. При Совке это был дефицитный товар, а сейчас все доступно — только деньги имей и навык. У меня местные столяры спрашивают: «Как ты делаешь мебель? Это же сложно!» А представляете, в 17 веке не было электричества, мастер целый день ногой двигал токарный станок, чтобы пилить. И какую мебель вырезали! У нас сейчас есть все условия, от мастера требуется только умение. Зимой здесь же работаю, у меня печка есть.

Я начал делать кукол года три назад. Первым был Буратино — я его слепил по‑быстрому, и он уродливый такой получился. Руки неаккуратные, ладони непропорционально большие по сравнению с головой. Тогда у меня появилась теория, что Буратино сделал не Папа Карло. Он просто шоумен, при этом неудачник и тунеядец. Что это за профессия — шарманщик? Делать ничего не надо, крути себе ручку и две песенки одни и те же слушай. За вечер Буратино ножом из полена вырезать? Я попробовал — не получается. А вот Джузеппе — мастер, мебельщик, это он мог сделать Буратино.

Приезжали дети, мы сидели за столом и обнаружили, что нечем наколоть орехи. Так мне пришла в голову идея сделать Щелкунчика. Это кукла для взрослых, приспособленная для практической цели — колоть орехи. Мне вообще кажется, что русскому народу близок этот персонаж, он трудяга.

Куклы у меня не задерживаются — или быстро продаются, или близкие кому-нибудь дарят. Я и не знаю, где теперь они путешествуют, мои куклы. Пиноккио штук семь-восемь разлетелись. Правда, несколько кукол все-таки поселились с нами. Один из первых Буратино так понравился жене, что мы его оставили, и еще пару кукол, которые моя дочь Божена попросила сохранить.

У меня отдых от работы — другая работа. Когда заканчиваю заказы на мебель, делаю кукол. Много ли времени я провожу в мастерской? Все. Сначала рисую эскиз, потом вырезаю все детали. Ножки и ручки обычно делаю с запасом — чтобы остались лишние и был стимул подготовить для них следующую куклу. Детали нумерую, чтобы не перепутать и совпала резьба в дырочках. Готовую игрушку расписываю акрилом или гуашью, или могу оставить неокрашенной. Сначала я делал щелкунчиков по памяти, а потом стал сверяться — и теперь они в точности повторяют мультфильм.

Четыре дня уходит на то, чтобы сделать Пиноккио. Только пальцы я делаю день — они ведь сгибаются, я вытачиваю каждую фалангу . Мне нравится делать кукол, которых можно двигать и видоизменять — чтобы и пальцы, и руки, и ноги сгибались, а глаза моргали.

Я фанат мультсериала «Рик и Морти» и сделал игрушку в виде Пикл Рика [«Огурчик Рик» — герой 3 серии 3 сезона шоу, превративший себя в огурец гениальный профессор Рик Санчес — прим. Юга.ру]. Его заметил создатель мультфильма Дэн Хармон ! Он сделал перепост к себе на страницу в инстаграме. Это высокая похвала и большая честь — знать, что он оценил мою работу.

Недавно сделал ростовые деревянные куклы Чиполлино и Вишенку для магазина в Анапе. Время было ограничено — всего месяц, это просто нереально короткий срок. Я все время думал о них, вставал ночью и шел в мастерскую, а шуметь, пилить нельзя, но хоть покрасить можно. В итоге все успел даже на день раньше.





Щелкунчиками могут быть любые сказочные герои, надо только придумать, какой частью тела они будут колоть орехи . Кроме классических щелкунчиков я делал щелкунчика-жирафа (его тут же забрали), казака. Сейчас заканчиваю второго пингвина-щелкунчика, один уже уехал. В планах — Белоснежка. Она лежит в гробике, рядом гномы, и если ее из гроба приподнять и подложить орех, будет очень удобно его расколоть. Дочка Божена попросила что-то на кавказскую тему, а еще собираюсь барашков сделать.