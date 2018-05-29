В Геленджике детский карнавал посвятят темам волонтерства и ЧМ

Краснодарский край

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В центре Геленджика 3 июня пройдет детский карнавал, в котором примут участие более 2,5 тыс. детей

Главная сценическая площадка будет выполнена в виде большого корабля, на котором участники мероприятия отправятся в путешествие в поисках детства.

В рамках детского карнавала будут раскрыты темы года добровольца (волонтера) в России и чемпионата мира по футболу. Также коллективы центра выступят с номерами, которые были поставлены во время поездок в Японию и город-побратим Ангулем, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Главным идейным вдохновителем и режиссером карнавала является директор Центра развития творчества детей и юношества Татьяна Ходырева. Она рассказала, что в этом году вместе с воспитанниками центра выступят и их родители.

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