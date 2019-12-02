«Видишься со всеми в тех же пробках, что и вчера». Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре
В твиттере стартовал тред, в котором люди делятся стереотипами об их городах и сразу же развенчивают мифы.
Все началось с поста про Санкт-Петербург:
Городов тред. Продолжите?— Профессор Леголасов (@legolasov) December 1, 2019
Питер.
Ожидание:
-Живёшь возле Эрмитажа
-Каждый второй - художник/музыкант
-Европейский город
-Всё пропитано романтическим сплином
Реальность:
-Живёшь в многоэтажке на окраине
-Каждый второй - приезжий
-Кавказцы стреляю в воздух на свадьбах
-Безнадёга
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Пользователи поддержали тред и начали писать о том, что обычно думают об их городе, и как все обстоит на самом деле. К треду подключились и краснодарцы:
Краснодар— Полякова (@GR8AP) December 1, 2019
Ожидания:
-- Я перееду из этой ледяной дыры и начну новую жизнь на Юге.
Реальность:
-- Понаехи достали, валите обратно в свой Новокузнецк.
Краснодар.— Юлия Евгеньевна (@julia_tenyakova) December 1, 2019
Ожидание:
До моря полтора часа
Торговые центры
Развитая инфраструктура
Город с южным колоритом
Кубанская кухня
+25 в ноябре
Реальность:
Казаки
Два часа в пробках до работы
«Московское» море
Понаехи
+25 в ноябре
Краснодар ожидание: комфортный город, море, фрукты, круглый год тепло. Реальность: пробки, загазованность, летом жара невыносимая зимой слякоть, до моря в сезон 100 км едешь 5 часов и это сука Джубга, из фруктов под ногами только алыча и за ту яйца местные отстрелят— ирбис (@gvs9) December 1, 2019
Краснодар— крися-пися (@krisyakis) December 1, 2019
Ожидания: -море рядом ,сейчас сядем и быстро доедем
-город маленький ,доехать можно до любого конца города за 20 минут
Реальность:
- летом едешь до моря чуть ли пол дня,хотя время езды до ближайшей точки моря, равна двум часам
-в пятницу пробки всегда 10 баллов
Краснодар.— Дуня с шилом (@akin_Li) December 1, 2019
Ожидание:
-Столица Южного округа
-Достаточно близко к морю и горам
-Мягкий климат
-Приветливые люди
Реальность:
-Каждый второй эмигрант
-До моря быстрее дойти чем доехать
-Летом дьявольская жара, а зимой сибиряки в шубах мерзнут
-Местных достали ноющие эмигранты
Несоответствие ожиданий с реальностью обнаружили также жители Черноморского побережья. В частности, в треде высказались люди из Анапы и Сочи:
Анапа:— Аксен Аринин (@AxionArinin) December 1, 2019
Ожидание
- Какой приятный вечер, давай в ресторан?
- Давай. Закажем что-нибудь южное, изысканное!
Реальность
- Кубанский банан, Чучхэла!
- Почём?
- 100!
- Чо так дорого?
Жители Ростова-на-Дону тоже когда-то чего-то ожидали, но столкнулись с жестокой реальностью. Вот что они пишут о своей донской жизни:
Ростов.— Владимир Витальевич (@miren19799999) December 1, 2019
Ожидание:
- Жара летом,
- Ветрюган зимой,
- Армяне.
Реальность:
- Жара летом,
- Ветрюган зимой,
- Армяне. Ахпер джан, везде армяне.
Люблю свой город
Ростов-на-Дону.— Jason Grey (@Wunderschmatz) December 1, 2019
Ожидание:
Неторопливость
Раки
Красивые девушки
Добрые люди
Реальность:
Адские пробки
Жарища
Тотальный АУЕ культ с детского сада
Толпы кавказцев
Ростов-на-Дону.— Бородатый мужик (@rred_boroda) December 1, 2019
Ожидание:
- Вкусные раки
- Теплая зима
- Лучшие шашлыки в мире
Реальность:
- Грязи по колено круглый год
- Раки дорогие и не вкусные
- Дождь зимой в гололёд - и руку сломал, и жопу намочил.
- Все спрашивают как проехать к кремлю, который в другом Ростове
Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.
Колонка о тоталитарном будущем, которое уже наступило
Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре
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