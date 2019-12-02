«Видишься со всеми в тех же пробках, что и вчера». Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия
Юга.ру

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  • © Фото Юга.ру

В твиттере стартовал тред, в котором люди делятся стереотипами об их городах и сразу же развенчивают мифы.

Все началось с поста про Санкт-Петербург:

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Пользователи поддержали тред и начали писать о том, что обычно думают об их городе, и как все обстоит на самом деле. К треду подключились и краснодарцы:

Несоответствие ожиданий с реальностью обнаружили также жители Черноморского побережья. В частности, в треде высказались люди из Анапы и Сочи:

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Жители Ростова-на-Дону тоже когда-то чего-то ожидали, но столкнулись с жестокой реальностью. Вот что они пишут о своей донской жизни:

Анапа Дороги Краснодар Ростов-на-Дону Социальные сети Сочи

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