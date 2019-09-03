«Не можем уйти из Краснодара, потому что ноги съели каннибалы». В твиттере обсуждают стереотипы о том, почему нельзя уехать из городов России

Пользователи твиттера вспоминают стереотипы о своих городах и рассказывают о них в треде.

Все началось 28 августа с твита пользователя @myOTPhurtsme, который предложил подписчикам придумать смешную причину, почему они не могут уехать из своего города. При этом ответ должен быть основан на локальных мемах или распространенных стереотипах о городе или регионе.