«Не можем уйти из Краснодара, потому что ноги съели каннибалы». В твиттере обсуждают стереотипы о том, почему нельзя уехать из городов России
Пользователи твиттера вспоминают стереотипы о своих городах и рассказывают о них в треде.
Все началось 28 августа с твита пользователя @myOTPhurtsme, который предложил подписчикам придумать смешную причину, почему они не могут уехать из своего города. При этом ответ должен быть основан на локальных мемах или распространенных стереотипах о городе или регионе.
На момент публикации этой новости идею поддержали уже несколько десятков пользователей, в том числе жители Краснодара и Краснодарского края:
Не можем уйти из Краснодара, потому что ноги съели каннибалы— Лин из долин (@YaAntonn) August 29, 2019
Не могу уехать из Краснодара, потому что все будут спрашивать почему я уехал, а я не знаю что ответить: ведь все знают, что переезжать нужно только в Краснодар, покупать здесь две квартиры, в одной жить, вторую сдавать, а все другие переезды — промежуточные.— Туподар Краснодар (@typodar) August 29, 2019
Вот я так переехал в Петербург (чувствую, что это как раз тот самый промежуточный переезд) и не знаю, что отвечать людям на вопрос «Зачем ты уехал из Краснодара?"— Лин из долин (@YaAntonn) August 31, 2019
Мы не можем уехать из Лабинска потому что отсюда одна дорога в ад и ни одного нормального автобуса по пути— энтони джентони авдо ться (@holistic_tardis) August 29, 2019
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не могу уехать из Новороссийска. сложно куда-то уехать, когда болтаешься на дне бухты с тазиком цемента на ногах.— Грищ и тыщ тыдыщ (@TheGrishch) August 29, 2019
Приезжай в Россию на Кубань. Здесь этого выше крыши— Въюн (@vynok) August 29, 2019
Кроме того, как выяснилось, люди не могут уехать также из городов Крыма, Ставропольского края и Ростовской области:
Не могу уехать из Крыма, потому что наши ночи тогда кому?— Хрустка скоринка (@thomatur) August 29, 2019
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На то, как на Масленице 2015 года людей в Ставрополе кормили блинами с лопаты, вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже.
Я не могу уехать из Таганрога, потому что нет дорог, а где есть, нужно пройти сквозь комаров. И я не шучу pic.twitter.com/3A97h6juSP— Фаэль (@MariallSharren) August 29, 2019
Сложно уехать и жителям других городов России и Украины. Например, петербуржцы жалуются, что их затянуло болото, да и в других населенных пунктах они не смогут скакать по поребрикам, а люди из Челябинска, Екатеринбурга и Электростали боятся, что не смогут адаптироваться к слишком чистому воздуху. Вот что еще пишут в этом треде:
Я не могу уехать из Саратова, ведь для этого надо, чтобы какой-то транспорт сначала приехал в Саратов, а какой дурак поедет в Саратов— Рахат Рамзановна (@traumasurgeon66) August 28, 2019
Из Вологды невозможно уехать, потому что скатываешься обратно по намазанным маслом дорогам.— Даня (@DanyaKissesYou) August 30, 2019
Не могу уехать из Киева потому как сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать— troom troom (@DeerReinn) August 29, 2019
Не могу уехать с Вятки ведь вдали от вятского кваса кировчанин как известно перестает воровать леса а это разумеется основная функция кировчанина— Зукау (злая и сутулая) (@klataja) August 29, 2019
у нас уже десятки тысяч звонков из челябинска люди не требуют ничего сверхъестественного просто билет из челябинска— Алевтина Карловна ФАНАТКА МАЙИ И ЛЮБИТ ЕЕ (@MyHopeIsRock) August 29, 2019
А почему вы не можете уехать из своего города? Пишите в комментариях свои версии ⬇️
Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.
В твиттере обсуждают стереотипы о том, почему нельзя уехать из городов России
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