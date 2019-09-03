«Не можем уйти из Краснодара, потому что ноги съели каннибалы». В твиттере обсуждают стереотипы о том, почему нельзя уехать из городов России

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Крым, Вся Россия
Юга.ру

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Пользователи твиттера вспоминают стереотипы о своих городах и рассказывают о них в треде.

Все началось 28 августа с твита пользователя @myOTPhurtsme, который предложил подписчикам придумать смешную причину, почему они не могут уехать из своего города. При этом ответ должен быть основан на локальных мемах или распространенных стереотипах о городе или регионе.

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На момент публикации этой новости идею поддержали уже несколько десятков пользователей, в том числе жители Краснодара и Краснодарского края:

Кроме того, как выяснилось, люди не могут уехать также из городов Крыма, Ставропольского края и Ростовской области:

На то, как на Масленице 2015 года людей в Ставрополе кормили блинами с лопаты, вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже.

Сложно уехать и жителям других городов России и Украины. Например, петербуржцы жалуются, что их затянуло болото, да и в других населенных пунктах они не смогут скакать по поребрикам, а люди из Челябинска, Екатеринбурга и Электростали боятся, что не смогут адаптироваться к слишком чистому воздуху. Вот что еще пишут в этом треде:

А почему вы не можете уехать из своего города? Пишите в комментариях свои версии ⬇️

Инфраструктура Краснодар Крым Лабинский район Новороссийск Севастополь Социальные сети Ставрополь

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