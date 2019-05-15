Тимати и Егор Крид вместе едят чипсы со вкусом бургера. Что вообще происходит и при чем здесь «Пятёрочка»?
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила коллаборацию с компанией PepsiCo. В магазинах у дома можно купить чипсы Lay’s Black Star Burger и Pepsi Dark Vanilla.
А что, чипсы реально черные?
Не совсем, сами чипсы на вид такие же, как и раньше (но черные в душе). И нереально вкусные, как и все бургеры Black Star. Мы уже рассказывали, почему они классные, — читайте об этом в интервью с управляющим рестораном Black Star Burger в Краснодаре.
Чипсы со вкусом бургеров Black Star предлагают запивать черной пепси. Это двойная лимитка, которую выпустила корпорация PepsiCo в виде 3 млн пачек Lay’s Black Star Burger и 3 млн бутылок Pepsi Dark Vanilla — и теперь они продаются в магазинах «Пятёрочка» по всей стране.
А при чем здесь Тимати?
Как же без него. Главная звезда Black Star любит зажечь не только на сцене, но и в рекламных роликах. Только вспомните его трек «Тантум верде форте» — все началось с простой рекламы спрея от кашля. Но с тех пор, можно сказать, ни один концерт исполнителя не обходится без этой песни — он ее даже в Краснодаре пел.
В новом ролике «Пятёрочки» Тимати не поет, но зато призывает всех попробовать Lay’s со вкусом бургера и запить все новой пепси «в черном». Помогает ему в этом падаван лейбла Black Star Егор Крид. Вот вам пруф:
Рекламный ролик «Черный эксклюзив в "Пятёрочке"»
Погодите-ка, а Егор Крид разве не ушел из Black Star?
Вообще-то да, контракт певца и лейбла закончился еще 12 марта. И вроде как продлевать его не очень хотят ни Егор, ни Тимати. Все еще может измениться, если же нет — Егору придется расстаться не только с лейблом, но и со своим псевдонимом, тогда попасть на концерт Крида у вас больше не получится. А пока что обоих исполнителей одновременно можно увидеть между рядами «Пятёрочки» — они призывают скупить весь их #черныйэксклюзив.
Благо союз двух международных брендов — PepsiCo и Lay’s — распадаться пока не собирается, а даже наоборот, вовсю выпускает совместную продукцию и проводит такие вот активности с ретейлерами.
Так это просто рекламная акция?
Да, но не совсем. Это челлендж. Если до 31 мая вся партия «черных» чипсов и пепси будет раскуплена, «Пятёрочка» обещает, что окрасит один из своих магазинов в черные цвета. Кажется, в этом случае есть ради чего постараться — в смысле пойти, купить, съесть, повторить.
Вот что говорит директор по маркетингу Александра Калюкина:
«Этой весной "Пятёрочка" стирает привычные границы и вновь удивляет своих гостей. Мы рады представить уникальные новинки от PepsiCo, разработанные с участием популярных артистов Тимати и Егора Крида эксклюзивно для покупателей нашей сети — Lay’s Black Star Burger и Pepsi Dark Vanilla. Мы призываем всех присоединиться к нашему челленджу и добиться, чтобы в итоге и "Пятёрочка" стала чёрной, окрасившись в любимый цвет наших звезд».
Обратный отсчет уже пошел. Всего в рамках коллаборации выпущено 3 млн пачек Lay’s Black Star Burger и 3 млн бутылок Pepsi Dark Vanilla.
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