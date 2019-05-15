Торговая сеть «Пятёрочка» запустила коллаборацию с компанией PepsiCo. В магазинах у дома можно купить чипсы Lay’s Black Star Burger и Pepsi Dark Vanilla.

А что, чипсы реально черные? Не совсем, сами чипсы на вид такие же, как и раньше (но черные в душе). И нереально вкусные, как и все бургеры Black Star. Мы уже рассказывали, почему они классные, — читайте об этом в интервью с управляющим рестораном Black Star Burger в Краснодаре. Чипсы со вкусом бургеров Black Star предлагают запивать черной пепси. Это двойная лимитка, которую выпустила корпорация PepsiCo в виде 3 млн пачек Lay’s Black Star Burger и 3 млн бутылок Pepsi Dark Vanilla — и теперь они продаются в магазинах «Пятёрочка» по всей стране.

А при чем здесь Тимати? Как же без него. Главная звезда Black Star любит зажечь не только на сцене, но и в рекламных роликах. Только вспомните его трек «Тантум верде форте» — все началось с простой рекламы спрея от кашля. Но с тех пор, можно сказать, ни один концерт исполнителя не обходится без этой песни — он ее даже в Краснодаре пел. В новом ролике «Пятёрочки» Тимати не поет, но зато призывает всех попробовать Lay’s со вкусом бургера и запить все новой пепси «в черном». Помогает ему в этом падаван лейбла Black Star Егор Крид. Вот вам пруф:

Рекламный ролик «Черный эксклюзив в "Пятёрочке"»

Погодите-ка, а Егор Крид разве не ушел из Black Star? Вообще-то да, контракт певца и лейбла закончился еще 12 марта. И вроде как продлевать его не очень хотят ни Егор, ни Тимати. Все еще может измениться, если же нет — Егору придется расстаться не только с лейблом, но и со своим псевдонимом, тогда попасть на концерт Крида у вас больше не получится. А пока что обоих исполнителей одновременно можно увидеть между рядами «Пятёрочки» — они призывают скупить весь их #черныйэксклюзив. Благо союз двух международных брендов — PepsiCo и Lay’s — распадаться пока не собирается, а даже наоборот, вовсю выпускает совместную продукцию и проводит такие вот активности с ретейлерами.