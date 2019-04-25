Карта вселенной «Игры престолов» появилась в 2ГИС
2ГИС вместе с Amediateka Home of HBO 25 апреля презентовали интерактивную карту Семи Королевств и Вольных городов Вестероса и Эссоса из вселенной «Игра престолов»
Карта сделана на русском языке, она доступна на сайте 2ГИС и в приложениях для iOS и Android.
Во вкладке «Интересное в Вестеросе и Эссосе» есть тематический путеводитель: в каких городах можно совершать покупки, где проходят лучшие битвы сезона и что надо знать тому, кто решил стать братом Ночного дозора, сообщает пресс-служба 2ГИС.
На карту можно добавлять отзывы и просматривать уже оставленные — среди них есть и комментарии героев сериала.
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Сериал «Игра престолов» основан на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина и выходит с апреля 2011 года. Последний, восьмой сезон стартовал 14 апреля 2019 года.
В 2018 году «Игра престолов» завоевала премию Академии телевизионных искусств и наук США в номинации «Лучший драматический сериал».
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