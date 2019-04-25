Карта вселенной «Игры престолов» появилась в 2ГИС

2ГИС вместе с Amediateka Home of HBO 25 апреля презентовали интерактивную карту Семи Королевств и Вольных городов Вестероса и Эссоса из вселенной «Игра престолов»

Карта сделана на русском языке, она доступна на сайте 2ГИС и в приложениях для iOS и Android.

Во вкладке «Интересное в Вестеросе и Эссосе» есть тематический путеводитель: в каких городах можно совершать покупки, где проходят лучшие битвы сезона и что надо знать тому, кто решил стать братом Ночного дозора, сообщает пресс-служба 2ГИС.

На карту можно добавлять отзывы и просматривать уже оставленные — среди них есть и комментарии героев сериала.