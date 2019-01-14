HBO выпустил тизер финального сезона «Игры престолов» и объявил дату выхода сериала

Американский телеканал HBO 13 января опубликовал тизер финального сезона сериала «Игра престолов»

Тизер восьмого сезона фентези-сериала «Игра престолов» появился на ютуб-канале HBO. В подписи к видеоролику сказано, что сериал выйдет 14 апреля 2019 года.

В видео герои сериала Джон Сноу, Арья и Санса Старк встречаются в семейной крипте в Винтерфелле. Там они видят собственные каменные статуи и слышат голоса предков. В финале ролика слышны вой ветра и хруст льда, знаменующие приближение армии Короля ночи.

«Игра престолов» — американский драматический телесериал в жанре фэнтези. События происходят в Вестеросе — вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. Сериал снят по мотивам книг Джорджа Мартина из цикла «Песнь льда и пламени».