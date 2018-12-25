Росгвардия сняла клип на песню Last Christmas к годовщине смерти Джорджа Майкла
К Новому году военно-академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации под руководством генерал-майора Виктора Елисеева опубликовал клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas.
Ролик появился 24 декабря на ютуб-канале ведомства. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал корреспонденту РИА «Новости», что видео приурочено ко второй годовщине смерти автора песни Джорджа Майкла, который скончался 25 декабря 2016 года. Певцу было 53 года.
Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии — один из крупнейших армейских художественных коллективов страны. До образования войск Национальной гвардии он находился в составе внутренних войск МВД.
Новогоднее поздравление и клип на песню Last Christmas — не первый кавер на иностранную песню в исполнении ансамбля Росгвардии. В течение нескольких лет коллектив на разных мероприятиях исполняет песню Get Lucky группы Daft Punk.
Как писали Юга.ру, в 2017 году игроки краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» представили пародию на клип группы «Стекловата» «Новый год».
Смотрите также:
Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.
Детские и семейные представления, театральные постановки, концерты и иллюзионные шоу
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.