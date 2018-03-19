Грудинин пообещал сбрить усы, если не наберет 15% голосов на выборах. А теперь ищет способ уклониться от обещания
Кандидат в президенты Павел Грудинин 19 марта назвал новое условие, при котором он выполнит обещание и сбреет свои усы
В начале февраля журналист и видеоблогер Юрий Дудь в своей программе «вДудь» на YouTube заключил пари с бизнесменом Павлом Грудининым, которого КПРФ выдвинул кандидатом в президенты России. По условиям спора, если Грудинин наберет на выборах больше 15% голосов — Дудь побреется налысо, а если коммунист получит меньше 15% — он должен будет сбрить усы.
По предварительным итогам голосования, Павел Грудинин набрал 11,8% голосов.
В день после выборов Юрий Дудь напомнил пользователям в соцсетях о споре, опубликовав в своем твиттере и инстаграме фотографию советского станка для бритья.
March 19, 2018
На пресс-конференции кандидат в президенты ответил на вопрос журналистов, собирается ли он выполнять обещание.
«Что касается усов... Мы с Юрием Александровичем Дудем, которому я это обещал, обязательно встретимся, и как только он на камеру скажет, что считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь», — цитирует Грудинина RT.
Он отметил, что всю взрослую жизнь ходит с усами и без них его раньше никто не видел.
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