Грудинин пообещал сбрить усы, если не наберет 15% голосов на выборах. А теперь ищет способ уклониться от обещания

Кандидат в президенты Павел Грудинин 19 марта назвал новое условие, при котором он выполнит обещание и сбреет свои усы

В начале февраля журналист и видеоблогер Юрий Дудь в своей программе «вДудь» на YouTube заключил пари с бизнесменом Павлом Грудининым, которого КПРФ выдвинул кандидатом в президенты России. По условиям спора, если Грудинин наберет на выборах больше 15% голосов — Дудь побреется налысо, а если коммунист получит меньше 15% — он должен будет сбрить усы.

По предварительным итогам голосования, Павел Грудинин набрал 11,8% голосов.

В день после выборов Юрий Дудь напомнил пользователям в соцсетях о споре, опубликовав в своем твиттере и инстаграме фотографию советского станка для бритья.