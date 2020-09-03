В Усть-Лабинске открылся обновленный клиентский центр «ЕвроХим»
2 сентября в Усть-Лабинске после модернизации торжественно открылся клиентский центр «ЕвроХим».
Здесь представили расширенный ассортимент продукции и новые агрономические сервисы, а также возможность фермерам оперативно получать консультации в сфере растениеводства и применения минеральных удобрений.
Сергей Павлов, руководитель клиентского центра «ЕвроХим»:— Наш клиентский центр ориентирован на работу как с крупными хозяйствами, так и с небольшими фермами. По запросу заказчиков мы проводим необходимые исследования и даем рекомендации по применению удобрений. Нашей целью является не столько поставка стандартных продуктов, сколько предложение адаптированных решений под конкретные культуры и почвенно-климатические условия. Благодаря такому подходу можно существенно улучшить экономические показатели хозяйства даже в условиях такого непростого сезона, как в этом году.
Клиентский центр может поставлять полную линейку удобрений в нужном объеме по первому требованию фермеров. Кроме фасовки, хранения и отгрузки предприятие производит инновационный продукт — жидкое серосодержащее удобрение КАС+S.
В день открытия в центре также представили новый бренд Avrora™ для комплексных NPK удобрений — хорошо знакомые аграриям нитроаммофоски разных марок, уже ставшие эталоном качества для потребителей России и стран СНГ. Появление нового бренда — ответ на растущую диверсификацию продуктов под конкретные почвы, климат и выращиваемые культуры.
Обновленная инфраструктура клиентского центра позволяет комфортно принимать клиентов и оказывать услуги по полному сопровождению и поддержке: от агрохимического анализа почвы и воды до разработки систем минерального питания культур для почвенно-климатических условий каждого конкретного хозяйства.