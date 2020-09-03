В Усть-Лабинске открылся обновленный клиентский центр «ЕвроХим»

Здесь представили расширенный ассортимент продукции и новые агрономические сервисы, а также возможность фермерам оперативно получать консультации в сфере растениеводства и применения минеральных удобрений.

Клиентский центр может поставлять полную линейку удобрений в нужном объеме по первому требованию фермеров. Кроме фасовки, хранения и отгрузки предприятие производит инновационный продукт — жидкое серосодержащее удобрение КАС+S.

В день открытия в центре также представили новый бренд Avrora™ для комплексных NPK удобрений — хорошо знакомые аграриям нитроаммофоски разных марок, уже ставшие эталоном качества для потребителей России и стран СНГ. Появление нового бренда — ответ на растущую диверсификацию продуктов под конкретные почвы, климат и выращиваемые культуры.