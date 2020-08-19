Компания «ЕвроХим» предложила новый способ борьбы с полевыми мышами

В компании «ЕвроХим», производящей минеральные удобрения, рассказали о пользе фосфогипса для урожая пшеницы и защиты полей от мышей, которые из-за засухи перебрались на Кубань и на Дон

В пресс-службе компании 19 августа рассказали, что в 2020 году потери урожая пшеницы в Ставропольском крае составят от 10 до 30%. Гибель озимых связана с сильнейшей за последние 60 лет засухой и заморозками, которые начались в апреле после теплой зимы. Из-за неблагоприятных условий мыши, которые обитают в Ставропольском крае, начали перебираться в менее пострадавшие регионы — на Кубань и в Ростовскую область. Как правило, их популяция достигает 2 тыс. особей на гектар поля. В компании выразили опасение, что аграрии Краснодарского края и Дона не успеют обработать поля от грызунов. В связи с этим предприятие предложило использовать собственный патент на новый способ борьбы с ними, который был разработан совместно с Кубанским государственным аграрным университетом и хозяйством «Заветы Ильича».

Разработка патента началась после 2007 года, когда «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» провел эксперимент по степени влияния фосфогипса на почву и растения. Это вещество, способное подкислять излишне засоленную почву. Опыты, проведенные на землях хозяйства «Заветы Ильича», показали, что на участках с использованием фосфогипса урожай прибавился на 15-20%. Также участники эксперимента заметили, что после химической мелиорации на полях заметно уменьшилось количество мышиных нор. В том же году специалисты решили провести еще один эксперимент — внесли 35 тонн вещества на 7 га, после чего высеяли озимую пшеницу. Рядом находилось поле той же площади, на которое не вносили фосфогипс. В декабре подсчитали количество нор: на поле без фосфогипса их было более 70, на обработанной земле — около 8. Повторный эксперимент подтвердил эту десятикратную разницу. В «ЕвроХим» объяснили, что причиной стала химическая особенность вещества: подкисление среды и наличие слаборастворяемой серы негативно влияет на качество корма для мышей.