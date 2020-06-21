ТЦ Краснодара снова открыты: первый день работы «Галереи» после карантина

В Краснодаре 21 июня официально закончился карантин и открылись все ТРЦ.

Такое решение приняли заседании краевого оперштаба 18 июня. Власти разрешили открыть с 21 июня непродовольственные магазины до 800 кв. метров. С этого же дня заработали все оставшиеся торговые и торгово-развлекательные центры, вне зависимости от площади. Однако зоны общепита и развлечений остались закрытыми.

Сегодня с утра в соцсетях начали появляться фотографии и видео с очередями в торговых центрах. Фотограф Дмитрий Леснов отправился в ТРЦ «Галерея» и посмотрел, как организована посткарантинная работа изнутри. Он отметил, что все продавцы в масках и перчатках, повсюду стоят антисептики, а на полу есть разметка для соблюдения дистанции.

В целом людей не очень много: очереди образовались только у двух магазинов. Маски есть не у всех посетителей, а у многих они надеты неправильно. Фудкорты и зона развлечений действительно закрыты, а все столы убраны. Однако представители торгового центра не разрешили это снимать.