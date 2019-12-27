Новогодние ярмарки Краснодара в преддверии наступающего 2020 года

Новогодние ярмарки Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В конце года и десятилетия фотограф Юга.ру проинспектировала новогодние ярмарки и прочие места скопления фонариков в Краснодаре.

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На Главной городской площади ярмарка работает ежедневно до 8 января с 10:00 до 20:00. Здесь можно купить елочные украшения, самодельные игрушки, handmade-подарки и посетить дворик с ресторанами. Ежедневно, кроме 31 декабря, на этом же месте с 14:00 до 16:00 будут проходить концерты, театрализованные и игровые программы. Кроме того, с 12:00 до 18:00 для всех горожан и гостей Краснодара работает парк развлечений и усадьба Деда Мороза.

В торговом квартале «Центр города» открылась новогодняя ярмарка, на которой можно приобрести сувениры и украшения, мед, орехи, сладости, сыр, соления, грибы и ягоды, колбасные изделия. Кроме того, для краснодарцев и гостей города работает ресторанный дворик.

КраснодарНовый годПраздникиЯрмарки

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