Стала известна программа новогодних мероприятий в центре Краснодара
Мэрия Краснодара 25 декабря опубликовала расписание праздничных мероприятий в Краснодаре, посвященных Новому, 2020 году и Рождеству
Каждый день до 8 января будет работать рождественская ярмарка и ресторанный дворик на Главной городской площади — с 10:00 до 20:00. Ежедневно, кроме 31 декабря, на этом же месте с 14:00 до 16:00 будут проходить концерты, театрализованные и игровые программы. Парк развлечений и усадьбу Деда Мороза можно будет посетить с 12:00 до 18:00.
В праздничные и выходные дни с 17:00 до 19:00 на сцене будут проходить концерты:
- 27 декабря — творческие коллективы академии Pro Talant, кавер-группа «Cover-Самолет»;
- 28 декабря — группа «Дикие»;
- 29 декабря — джаз-бенд Jazz crew;
- 1 января — группа Mava Music;
- 2 января — кавер-группа Back in Storm;
- 3 января — Оксана Аулова;
- 4 января — кавер-группа «Укроп»;
- 5 января — вокалистка Dacha Moon и группа Sunshine;
- 6 января — аккордеонистка Pantera Accord;
- 7 января — фолк-группа «Алатырь».
31 декабря в 22:30 около драмтеатра начнется музыкальное представление от артистов театра «Премьера». Сразу после наступления нового, 2020 года над площадью запустят праздничный фейерверк, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в первых числах января Один театр впервые покажет спектакль для детей. Все новогодние мероприятия Краснодара можно найти в подборке событий на Афише Юга.ру.
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