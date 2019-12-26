Стала известна программа новогодних мероприятий в центре Краснодара

Краснодарский край

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Мэрия Краснодара 25 декабря опубликовала расписание праздничных мероприятий в Краснодаре, посвященных Новому, 2020 году и Рождеству

Каждый день до 8 января будет работать рождественская ярмарка и ресторанный дворик на Главной городской площади — с 10:00 до 20:00. Ежедневно, кроме 31 декабря, на этом же месте с 14:00 до 16:00 будут проходить концерты, театрализованные и игровые программы. Парк развлечений и усадьбу Деда Мороза можно будет посетить с 12:00 до 18:00.

В праздничные и выходные дни с 17:00 до 19:00 на сцене будут проходить концерты:

  • 27 декабря — творческие коллективы академии Pro Talant, кавер-группа «Cover-Самолет»;
  • 28 декабря — группа «Дикие»;
  • 29 декабря — джаз-бенд Jazz crew;
  • 1 января — группа Mava Music;
  • 2 января — кавер-группа Back in Storm;
  • 3 января — Оксана Аулова;
  • 4 января — кавер-группа «Укроп»;
  • 5 января — вокалистка Dacha Moon и группа Sunshine;
  • 6 января — аккордеонистка Pantera Accord;
  • 7 января — фолк-группа «Алатырь».

31 декабря в 22:30 около драмтеатра начнется музыкальное представление от артистов театра «Премьера». Сразу после наступления нового, 2020 года над площадью запустят праздничный фейерверк, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в первых числах января Один театр впервые покажет спектакль для детей. Все новогодние мероприятия Краснодара можно найти в подборке событий на Афише Юга.ру.

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