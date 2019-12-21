Парад Дедов Морозов и открытие рождественской ярмарки в Краснодаре

Ярмарка открылась в 12:00. На ней есть большой елочный базар, в домиках продают украшение и сувениры, мед и сладости, грибы и ягоды, сыры, колбасы и соленья. Там же заработала усадьба Деда Мороза и парк развлечений «Страна чудес». Работает и ресторанный дворик.

В этот же день состоялось традиционное шествие Дедов Морозов и сказочных персонажей «Новогодняя звезда». Праздничная колонна прошла по улице Красной от площади имени Пушкина до Городской площади, где герои зажгли огни на главной елке и устроили театрализованное шоу.

Ярмарка будет работать до 8 января с 10 до 20 часов, в этот период там будут проходить концерты и праздничные шоу.