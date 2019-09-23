Выступление Feduk, танцы и «спортивный квартал». Как отметили День города в Краснодаре

День города в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 21 и 22 сентября провели праздничные мероприятия в честь 226-летия Краснодара. В эти дни организовали более 150 событий и пять концертов на Главной городской площади.

Второй день посвятили молодежным мероприятиям. В центре Краснодара работали 20 тематических площадок. Там можно было посетить танцевальные мастер-классы, занятия по футбольному фристайлу, робототехнике и киберспорту.

На улице Буденного между Красной и Рашпилевской для горожан открыли «спортивный квартал». Он собрал спортсменов и любителей разных дисциплин.

Вечером прошел концерт на Главной городской площади, где главными гостями стали Алекс Малиновский, Feduk и дуэт HammAli&Navai. Всего на День города пришли около 60 тыс. человек. В перерыве между выступлениями артистов зрителей развлекали танцевальные коллективы и диджеи. Празднование, как и в субботу, завершилось фейерверком.

КраснодарПраздники

Новости

В Краснодаре два человека пострадали при пожаре в многоэтажке
В России с 2020 года штат чиновников хотят сократить на 15%
Поезд насмерть сбил четырехлетнего мальчика в Краснодарском крае
В Адыгее назначили нового руководителя администрации главы республики
В Краснодаре у торгового центра «СБС Мегамолл» подрались сотрудники парковки и водитель
На Кубани парень угнал машину и попал в ДТП, пока владелец спал на заднем сиденье

Лента новостей

Статьи

Путешествовать, учить английский и получать знания в разных областях одновременно. Это реально?

Статьи

Что вы знаете о развлечениях?

Пройдите тест и выиграйте подписку на сервис Wink

Статьи

Кому посвящены эти памятники в Краснодаре?

Брежнев, Фантомас или Сальвадор Дали?

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале