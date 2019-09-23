Выступление Feduk, танцы и «спортивный квартал». Как отметили День города в Краснодаре

В Краснодаре 21 и 22 сентября провели праздничные мероприятия в честь 226-летия Краснодара. В эти дни организовали более 150 событий и пять концертов на Главной городской площади.

Второй день посвятили молодежным мероприятиям. В центре Краснодара работали 20 тематических площадок. Там можно было посетить танцевальные мастер-классы, занятия по футбольному фристайлу, робототехнике и киберспорту.

На улице Буденного между Красной и Рашпилевской для горожан открыли «спортивный квартал». Он собрал спортсменов и любителей разных дисциплин.

Вечером прошел концерт на Главной городской площади, где главными гостями стали Алекс Малиновский, Feduk и дуэт HammAli&Navai. Всего на День города пришли около 60 тыс. человек. В перерыве между выступлениями артистов зрителей развлекали танцевальные коллективы и диджеи. Празднование, как и в субботу, завершилось фейерверком.