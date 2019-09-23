В Краснодаре День города посетили 60 тыс. человек

В Краснодаре 22 сентября 60 тыс. человек пришли на празднование Дня города

В этом году празднование 226-й годовщины основания Краснодара прошло 21 и 22 сентября. Для жителей организовали больше 150 различных событий, 5 концертов на Главной городской площади и праздничные фейерверки.

Празднование завершилось большим концертом на Главной городской площади, где главными гостями стали Алекс Малиновский, Feduk и дуэт HammAli&Navai. Всего на мероприятие пришли около 60 тыс. человек. В перерыве между выступлениями артистов зрителей развлекали танцевальные коллективы и диджеи города. Например, на площади станцевали мать и дочь, которые 1 сентября прошли отбор в специальном выпуске шоу «Танцы.Дети».

Кроме того, 21 сентября власти краевой столицы подписали соглашение о партнерстве Краснодара с городом Ларнака (Республика Кипр).

Завершилось празднование Дня города фейерверком. Залпы салюта прогремели над Краснодаром в 22:00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.