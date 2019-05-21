Самые яркие моменты фестиваля «Факел-2019» в Сочи

В заключительном этапе конкурса приняли участие более 1600 участников и гостей из 39 дочерних обществ. Делегации представили разные регионы России, Беларусь и Кыргызстан. Также в мероприятиях фестиваля приняли участие гости из Франции, Германии, Китая, Вьетнама, Узбекистана, Боливии.

С 11 по 17 мая в Сочи (Красная Поляна) проходил финальный тур VIII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром».

Самыми запоминающимися стали яркие номера участников в течение трех конкурсных дней, «Вечер дружбы» и показательные выступления, когда на сцене вместе с конкурсантами пели и танцевали члены жюри во главе с народной артисткой России Александрой Пермяковой.

Фестиваль завершил гала-концерт с участием Илоны Броневицкой и Полины Гагариной. Центральным событием вечера стало вручение четырех Гран-при в сценических номинациях. Всего по итогам фестиваля было вручено около 200 наград, в том числе специальные призы.