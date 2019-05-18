В Сочи наградили победителей финала корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром»

Грандиозный гала-концерт, который вела Илона Броневицкая, состоялся на сцене концертного зала «Роза Холл». Здесь выступили лучшие творческие коллективы «Факела», артисты Узбекистана, Белоруссии, Вьетнама, Боливии и Китая. В концерте приняла участие Полина Гагарина.

Центральным событием вечера стало вручение четырех Гран-при в сценических номинациях. Главный приз «Факела» получила исполнительница фольклорного баита «Сююмбике» Энже Ахметзянова (ООО «Газпром трансгаз Казань») и три ансамбля. В числе обладателей награды: молодежный ансамбль «Зоренька» («Газпром добыча Оренбург»), хореографический коллектив «Оранжевый кот» («Газпром трансгаз Томск») и танцевальная команда United bit («Газпром трансгаз Ухта»).

Победителей наградил заместитель начальника департамента ПАО «Газпром», член оргкомитета по проведению фестиваля «Факел» Роман Сахартов. Он выразил особые слова благодарности генеральным директорам дочерних обществ за поддержку фестивального движения.

«Благодарность всем, кто так или иначе принимал участие в организации фестиваля. Как говорил один наш французский коллега, дружба превращает работу в удовольствие», — отметил Сахартов.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Денис Васюков объявил фестиваль закрытым. В нынешнем году это предприятие уже в пятый раз стало организатором заключительного тура творческого конкурса на юге.



«Вы меняете наш мир к лучшему. Я очень надеюсь, что мы уедем из Сочи другими: более чуткими, и сможем по-другому воспринимать окружающий мир, ценить красоту», — подчеркнул Васюков.