Кондратьев раскритиковал работу с жалобами на мусор и велел главам районов менять графики вывоза

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что каждое второе сообщение касается переполненных контейнеров и стихийных свалок рядом с ними. Он велел главам районов своевременно реагировать на жалобы и корректировать графики вывоза мусора с учетом реальных темпов накопления отходов.

24 ноября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что с начала года жители региона отправили почти 11 тысяч жалоб на обращение с твердыми коммунальными отходами — вдвое больше, чем в 2025-м. Об этом шла речь на краевом совещании.

Больше всего претензий пришло из Краснодара, Сочи, Новороссийска и Кавказского района. Замминистра ТЭК и ЖКХ региона Мария Краснощекова отчиталась, что ежедневно на линии выходят 750 единиц спецтехники и 1,7 тыс. работников, которые обслуживают больше 55 тыс. контейнерных площадок.

И. о. первого заметистеля главы Краснодара Илья Павлов заявил: в городе 8,9 тыс. контейнерных площадок, из них 1,9 тыс. — на муниципальной земле. По его словам, бюджетные деньги идут на санитарное содержание, ремонт и реконструкцию пунктов сбора, установку ограждений и отсеков для крупногабаритных отходов.

По данным чиновников, в крае уборкой отходов занимаются пять региональных компаний: «Экоцентр» — в 17 районах, «Мусороуборочная компания» — в 9, «Южный региональный оператор» — в 8, «Крайжилкомресурс» — в 5, «Экотехпром» — в 5.

Напомним, 23 октября губернатор Кондратьев ввел режим повышенной готовности из-за угрозы перебоев с вывозом мусора. Причина в том, что свободные мощности действующих полигонов закончились, а перенаправить отходы на другие объекты некуда.