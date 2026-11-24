Туристы не могут выехать из Крыма на машинах из-за повреждения моста. Для них организуют перевозку на пароме
Власти Крыма открыли прием заявок на разовую перевозку легковых автомобилей через Керченский пролив
Минтранс Крыма сообщил, что на полуострове запустили прием заявок от водителей легковых автомобилей, которым нужно переправиться на пароме через Керченский пролив в сторону Тамани и обратно.
Оформить обращение можно на портале «Решаем вместе» — заявки принимают 24 ноября до 20:00. В ведомстве уточнили, что заявка действует только на одну поездку и в одном направлении (Крым — Тамань или Тамань — Крым).
Напомним, что после временного закрытия движения по Крымскому мосту между портами «Крым» и «Кавказ» запустили бесплатные пассажирские катера.
Ранее Юга.ру писали о ноябрьских атаках БПЛА на Крымский мост.
Вчера, 14:45Чехарда мэров, «гиперскрепы» и рулетка капремонта
Автор закрашенного мурала «Весна» Георгий Куринов — о молчании властей и уличном искусстве в Краснодаре
Вчера, 10:00Новый мэр Краснодара-2026
Возможные претенденты, как изменилась процедура и когда выберут главу города