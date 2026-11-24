Минтранс Крыма сообщил , что на полуострове запустили прием заявок от водителей легковых автомобилей, которым нужно переправиться на пароме через Керченский пролив в сторону Тамани и обратно.

Оформить обращение можно на портале «Решаем вместе» — заявки принимают 24 ноября до 20:00. В ведомстве уточнили, что заявка действует только на одну поездку и в одном направлении (Крым — Тамань или Тамань — Крым).

Напомним, что после временного закрытия движения по Крымскому мосту между портами «Крым» и «Кавказ» запустили бесплатные пассажирские катера.