Из Краснодара могут запустить прямые рейсы в Китай
Власти Краснодара обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения с китайскими городами
24 ноября временно исполняющий полномочия главы Краснодара Дмитрий Васильев сообщил, что власти планируют открыть прямое авиасообщение с китайскими городами. Об этом политик рассказал на Международном муниципальном форуме в Москве.
По словам Васильева, работа над открытием прямых рейсов «уже ведется». Однако о сроках запуска, названиях авиакомпаний и городах, куда будут летать самолеты, пока не говорится.
Напомним, между Россией и Китаем до 31 декабря 2027 года действует взаимный безвизовый режим. Он позволяет туристам обеих стран находиться на территории другого государства до 30 дней за один въезд. При этом ограничений по количеству поездок в течение года нет.
Васильев отметил, что Краснодар уже сотрудничает с Харбином, Дуцзянъянем, Шицзячжуаном и Цзиньхуа в сферах образования, экономики и культуры. В дальнейшем также планируют создать совместные проекты в компьютерных технологиях, медицине и пищевой промышленности.
Как писаи Юга.ру, «Аэрофлот» создаст в Краснодаре аэрохаб.