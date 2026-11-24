24 ноября временно исполняющий полномочия главы Краснодара Дмитрий Васильев сообщил, что власти планируют открыть прямое авиасообщение с китайскими городами. Об этом политик рассказал на Международном муниципальном форуме в Москве.

По словам Васильева, работа над открытием прямых рейсов «уже ведется». Однако о сроках запуска, названиях авиакомпаний и городах, куда будут летать самолеты, пока не говорится.