С 25 февраля из аэропорта Краснодара можно будет улететь в Узбекистан еще одной авиакомпанией

Выполнять рейсы будут дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям в 21:30. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Стоимость билетов в экономкласс — от 13 215 рублей.

Пресс-служба авиакомпании «Победа» сообщила Юга.ру, что с 25 февраля 2027 года перевозчик начнет летать из Краснодара в Самарканд (Узбекистан).

Кроме того, с 23 февраля «Победа» начнет летать в Самарканд из Минеральных Вод. Рейсы будут дважды в неделю — по вторникам и субботам в 00:20. Время в пути составит 2 часа 45 минут. Стоимость билетов в экономкласс — от 10 590 рублей.

Также улететь в Самарканд из Краснодара и Минеральных Вод можно авиакомпанией «Азимут» — прямые рейсы доступны в расписании.