На «Роза Хутор» выпало 65 сантиметров снега: курорт готовится к горнолыжному сезону
На «Роза Хутор» высота снежного покрова достигла 65 сантиметров
В минувшие выходные в горах Сочи прошел снегопад. На курорте «Роза Хутор» на высоте 1600 метров слой снега составляет 20 сантиметров, а снеговая линия опустилась до 1100 метров над уровнем моря. Отрицательные температуры помогают снегу сохраняться и закладывают основу для будущих трасс.
В ближайшие дни на курорте ждут новые снегопады и похолодание. По прогнозу, с 24 по 26 ноября на высоте 2320 метров, на Роза Пик, может выпасть до 60 сантиметров снега.
«Рассчитываем, что горнолыжный сезон начнется в запланированные сроки. Впереди еще несколько дней снегопадов. С 24 по 26 ноября на отметке Роза Пик ожидается еще до 60 сантиметров снега. Ждем существенное увеличение мощности снежного покрова в верхней зоне курорта и надеемся, что снежный покров ляжет на всех высотах, вплоть до Роза Долины. Мокрый снег ожидается даже в поселке Красная Поляна», — рассказал заместитель генерального директора «Роза Хутор» по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов.
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На высоте 1600 метров прирост составит около 30 сантиметров, на Роза Плато (1100 метров) — 15–20 сантиметров. Снегопад затронет и нижнюю отметку курорта — 540 метров, где ожидается 5–10 сантиметров.
Самыми холодными станут 25 и 26 ноября: на Роза Пик температура может опуститься до −10 °C. Потом ожидается потепление — до 4 °C.
Уже на этой неделе устойчивые отрицательные температуры позволят специалистам начать тестирование системы искусственного оснежения. На курорте 404 снежные пушки. Искусственный снег плотнее естественного и используется для создания и поддержания покрытия на трассах.
В зимнем сезоне гостям «Роза Хутор» будет доступна зона катания протяженностью 105 километров с трассами разного уровня сложности. В этом году курорт снова получил звание лучшего горнолыжного курорта России по версии национальной премии Ski Business Awards.
До 30 ноября на курорте проходит акция «Черная пятница»: скидки на ски-пассы достигают 50%, на размещение в отелях — 20%. В течение зимнего сезона также будет действовать программа «Детям — горы в подарок». При бронировании взрослыми проживания в отелях «Роза Хутор» дети до 13 лет смогут бесплатно получить проживание, питание, ски-пассы, занятия с инструкторами, прокат снаряжения и ряд других услуг.
Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» получил две награды премии «Горы России».