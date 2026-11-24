В минувшие выходные в горах Сочи прошел снегопад. На курорте «Роза Хутор» на высоте 1600 метров слой снега составляет 20 сантиметров, а снеговая линия опустилась до 1100 метров над уровнем моря. Отрицательные температуры помогают снегу сохраняться и закладывают основу для будущих трасс.

В ближайшие дни на курорте ждут новые снегопады и похолодание. По прогнозу, с 24 по 26 ноября на высоте 2320 метров, на Роза Пик, может выпасть до 60 сантиметров снега.

«Рассчитываем, что горнолыжный сезон начнется в запланированные сроки. Впереди еще несколько дней снегопадов. С 24 по 26 ноября на отметке Роза Пик ожидается еще до 60 сантиметров снега. Ждем существенное увеличение мощности снежного покрова в верхней зоне курорта и надеемся, что снежный покров ляжет на всех высотах, вплоть до Роза Долины. Мокрый снег ожидается даже в поселке Красная Поляна», — рассказал заместитель генерального директора «Роза Хутор» по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов.