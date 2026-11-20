Еще одна ограниченная серия — многодневные ски-пассы «День + вечер» с открытой датой. Они рассчитаны на 2–7 дней катания: с утра до ночи, но вечер нужно откатать в тот же день, что и дневную программу. Цена зависит от числа дней, максимальная скидка составляет 40%.

Второй год подряд курорт предлагает ски-пасс с фаст-треком (приоритетный проход на канатки) за 9990 рублей. Он работает в любой день зимы, включая новогодние праздники. Тираж ограничен — всего 600 штук.

В продаже — ски-пассы с открытыми датами (можно менять дни катания когда угодно и без доплат), вариант с приоритетным проходом на подъемники и новинка сезона — ски-пасс в сноупарк New Star Camp. Скидки есть и на проживание в отелях, катание на родельбане и другие услуги. Часть предложений действует только в эти десять дней — зимой их уже не будет.

Курорт «Роза Хутор» запускает «Черную пятницу» и с 20 по 30 ноября раздает скидки. На ски-пассы — до 50%, а детский отдых — 100%.

На высоте 1350 метров этой зимой откроется сноупарк New Star Camp. Для тех, кто планирует кататься только там, придумали однодневный ски-пасс «New Star сноупарк». В него входят подъем из Роза Долины, неограниченное пользование подъемниками «Стрела» и «Квартет» и бугелями внутри парка. Продажи стартуют 20 ноября, а в «Черную пятницу» ски-пасс будет стоить 3000 рублей. Тем, у кого стандартный ски-пасс «Роза Хутор», доплачивать за вход не нужно: фигуры поставят сбоку от трассы B52, а «Стрела» и «Квартет» уже включены в обычный ски-пасс.

Со скидкой 20% можно забронировать проживание в отелях курорта: «Ски Инн», «Роза Спрингс», «Парк Инн», «Рэдиссон», «Вальсет», бутик-отелях этнопарка «Моя Россия», «Роза Шале». Период — с 18 декабря по 12 апреля, кроме дат с 31 декабря по 9 января. Бронировать можно на сайтах отелей и курорта. Предложение совмещается с семейной программой «Детям — горы в подарок»: если взрослые бронируют проживание, дети до 13 лет получают со 100% скидкой проживание, питание, ски-пассы, занятия с инструкторами, прокат снаряжения и другие услуги.

Специальные цены есть и на развлечения. Родельбан (управляемые сани, разгоняются до 40 км/ч) — со скидкой до 50%: чем больше кругов, тем дешевле каждый. Для тех, кто хочет совместить горы с другими впечатлениями, есть комбо «три в одном» за 2950 рублей: подъем на Роза Пик (2320 метров), катание на родельбане и посещение музея археологии. Комбо работает в любой день с 1 декабря по 11 апреля.

Для участников программы «Роза Бонус» предусмотрены отдельные условия. В «Черную пятницу» они могут оплатить бонусами (1 балл = 1 рубль) до 20% стоимости занятий с инструкторами и проката снаряжения. На занятия в детском клубе с сопровождением в детскую горнолыжную школу можно потратить 10% бонусов. Если покупать все три сервиса сразу, лимит списания вырастает еще на 10%. А за 10 000 рублей участники могут купить привилегию «Роза Бонус Плюс» — она поднимет долю оплаты услуг бонусами с 20% до 30% и распространится на счета в кафе и ресторанах.

Все предложения «Черной пятницы» можно найти на сайте курорта.

В этом году «Роза Хутор» снова стал лучшим горнолыжным курортом России по версии Ski Business Awards. Зимой гостям доступна зона катания на 105 километров с трассами разного уровня. Открытие сезона запланировано на 18 декабря, но точная дата зависит от погоды и снега.