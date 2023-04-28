Украденные на гособоронзаказе в Ростовской области 700 млн рублей вкладывали в строительство недвижимости в Сочи

ФСБ выявила новые эпизоды хищения и легализации средств гособоронзаказа в Ростовской области. Деньги выделяли на производство тактических ракет

Сумма ущерба возросла с 80 до почти 700 млн рублей. Схему мошенничества организовали гендиректор АО «Звезда-Стрела», начальник 222-го военного представительства Минобороны и директор ООО «Таганрогский литейный завод» и ООО «ТПК «Горизонт». При заключении госконтрактов на изготовление составной части тактической ракеты они вносили в расчётные документы недостоверные данные о себестоимости изделия.

«В связи с новыми эпизодами возбуждено пять новых уголовных дел: по четырём эпизодам мошенничества и одно уголовное дело по легализации денежных средств. Суммарный ущерб приблизился к 700 млн рублей», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, стоимость продукции завышалась в несколько раз, а похищенные деньги гендиректор АО «Звезда-Стрела» вкладывал в строительство гостиниц и особняков в центре Сочи.

Как писали Юга.ру, Следственный комитет обнаружил признаки мошенничества при строительстве Дворца спорта в Новороссийске, который возводят уже 13 лет.