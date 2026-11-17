СК подтвердил, что Крымский мост поврежден после атак дронов 16 и 17 ноября

17 ноября пресс-служба Следкома сообщила, что из-за атак беспилотников на Крымском мосту есть повреждения конструкции. По факту этого возбудили уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).

Крымский мост атаковали дважды — в ночь на 16 и в ночь на 17 ноября. Люди не пострадали.