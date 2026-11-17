Следственный комитет рассказал о повреждениях на Крымском мосту
СК подтвердил, что Крымский мост поврежден после атак дронов 16 и 17 ноября
17 ноября пресс-служба Следкома сообщила, что из-за атак беспилотников на Крымском мосту есть повреждения конструкции. По факту этого возбудили уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).
Крымский мост атаковали дважды — в ночь на 16 и в ночь на 17 ноября. Люди не пострадали.
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Сейчас движение по мосту полностью закрыто. Для автомобилистов работают пункты обогрева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крымский мост восстановят и после этого переправа станет даже лучше.
Как писали Юга.ру, ростовчанка сама восстановила квартиру после атаки БПЛА, не дождавшись помощи властей.