В Краснодаре за 220 млн рублей продается особняк, где были база белых и туберкулезный санаторий

В интернете выставили на продажу особняк Фoтиади 1912 года в центре Краснодара

Продавец — «Департамент коммерческой недвижимости» — заявляет, что это эксклюзивный объект, который предстален только у него.

В Краснодаре выставили на продажу исторический особняк Фотиади. Информация появилась на популярном сайте объявлений. Здание в центре города площадью 570 кв. метров на улице Ленина, 53 оценили в 220 млн рублей.

«Дом стилизован под замок: маленькие окна, приземистые стены, невысокая башенка, низкая крыша, козырек в виде подвесного моста и дверь без стекол.Такой дом на уровне подсознания символизируется с прочностью и достатком. Дополняют конструкцию два прямоугольных здания. Фасад покрыт глазурной плиткой и декорирован лепным растительным орнаментом, а на аттике фонаря красуется «пояс», имитирующий колоннаду», — так описывает особняк агентство.

Дом Xристофopа Фoтиади на улице Соборной (сегодня Ленина) построили в 1912 году по проекту Алeксaндpа Kозловa. Стены расписал академик живописи Роман Колесников. Фотиади был обувным магнатом.

В 1918-1919 годах особняк снимал лидер белого движения на юге России Антон Деникин. В декабре 1920 года улицу Соборную переименовали в Ленина. После установления Советской власти в 1922 году дом передали в ведение горздравотдела. В 1952-м в здании открыли детский туберкулезный санаторий, который проработал до 1989 года.

Затем особняк перешел в ведение ТО «Премьера». В 2011 году после реставрации дом оказался в частной собственности. С августа 1981 года особняк является памятником архитектуры Краснодарского края. Значит, новому владельцу придется возложить на себя ряд обязательств, в том числе — обеспечить сохранность здания.