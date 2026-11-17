Больше 40 исков и первые выплаты: как зрители Канье Уэста возвращают деньги

13 ноября peterburg2.ru сообщил, что покупателям билетов на отмененный концерт Канье Уэста начали возвращать деньги. Максим Зайкин получил 80 тыс. рублей. Об этом представитель организатора рассказал в суде. Деньги получили и другие зрители. Всего в московские суды поступило больше 40 исков к компании Say Agency. Одиннадцать заявлений оставили без движения из-за нарушений при подаче, часть вернули истцам. В одном из дел мировой судья взыскал с организатора больше 83 тыс. рублей в пользу жительницы Москвы.

В Краснодаре выступит рэпер Хаски: Он исполнит треки из нового альбома

В Преображенский суд Москвы подавали иск аж на 8,9 млн рублей, но от него отказались. Концерты Канье Уэста планировали провести в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако представители площадки заявили, что договор аренды с организаторами шоу так и не заключили. В итоге выступления отменили.