В Ростове-на-Дону волонтеры начали расчищать старинные росписи в доходном доме Абрама Городисского. На восстановление уйдет минимум год

16 ноября издание «Поле зрения» сообщило , что в Ростове-на-Дону запустили проект по изучению и спасению исторических интерьеров. Первым объектом стал доходный дом Абрама Городисского в стиле модерн, где ранее под поздними слоями краски нашли ручную роспись по сухой штукатурке. «Если пройтись по парадному, видно, что росписи были везде, на обоих этажах дома. Мы сделали несколько зондажей, чтобы проверить, где сохранился красочный слой, как он выглядит и в каком состоянии находится», — рассказал координатор проекта, ростовский краевед Роберт Гумуржи.

Во время первой акции добровольцы вместе с музейным реставратором Вячеславом Вереиным изучили стены и раскрыли первый небольшой фрагмент. Задача оказалась трудоемкой из-за толстых наслоений современной краски — по оценкам краеведа, на полную расчистку и консервацию узоров понадобится минимум год.

Работы организовали при участии фонда сохранения исторического наследия «Внимание», а средства на материалы и услуги специалиста собрали с помощью пожертвований.

На одном здании активисты останавливаться не планируют. Сейчас они ведут переговоры и собирают подписи жильцов и собственников помещений в еще одном памятнике начала XX века — доходном доме Пуховича (1910-е годы), в парадном которого также сохранились старинные росписи.