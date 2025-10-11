В Северной Осетии коровы уничтожают урожай кукурузы. Отогнать животных не помогает даже электронный пастух

5 октября издание «Сапа Кавказ» сообщило, что владельцы кукурузных полей в селе Цалык в Северной Осетии жалуются на коров, которые уничтожают урожай. Фермеры несут убытки из-за рогатого скота — коровы пасутся на полях агросоюза площадью более 500 гектаров, едят и топчут посевы.

По словам агронома Марата Кодзаева, животных привлекает сладкая кукуруза сорта «Бондюэль». Он рассказал журналистам, что ежедневно охраняет поля и прогоняет животных, но они не всегда уходят. По его данным, иногда коровы умирают от переедания и фермерам приходится убирать трупы.

Кодзаев подчеркнул, что в селе есть пастбища площадью 150 гектаров, но рогатый скот там пасется редко — хозяева животных целенаправленно приводят коров на кукурузные поля.

«Мы строим заборы, а люди их ломают. Мы поставили систему электронного пастуха, и он слегка бьет током коров, чтобы они не подходили к полю. К нам как-то приходила женщина ругаться, что мы не пускаем ее коров есть нашу кукурузу. А так, люди каждый раз либо ставят доски, чтобы коровы переходили по ним, либо кидают ветки деревьев. Но чаще всего перерезают проволоку», — прокомментировал Кодзаев.