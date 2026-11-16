На подъезде к Крымскому мосту развернули пункты обогрева и поставили туалеты

16 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают два пункта обогрева. Один разместят в районе Тамани, второй — рядом с досмотровым комплексом. Там можно будет согреться и выпить горячего чая. Для водителей также установят биотуалеты.

Движение по Крымскому мосту ограничено ориентировочно до середины дня. Автомобилистов просят сохранять спокойствие, учитывать ситуацию при планировании поездки и следить за сообщениями официальных источников.