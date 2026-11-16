На подъезде к Крымскому мосту развернули пункты обогрева и поставили туалеты
Крымский мост закрыт после атаки дронов. Для водителей развернули пункты обогрева
16 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают два пункта обогрева. Один разместят в районе Тамани, второй — рядом с досмотровым комплексом. Там можно будет согреться и выпить горячего чая. Для водителей также установят биотуалеты.
Движение по Крымскому мосту ограничено ориентировочно до середины дня. Автомобилистов просят сохранять спокойствие, учитывать ситуацию при планировании поездки и следить за сообщениями официальных источников.
Минтранс уточнил правила проезда по Крымскому мосту:
Напомним, утром 16 ноября Крымский мост перекрыли после атаки беспилотников. По данным Минтранса, движение по автомобильной части приостановили, идут восстановительные работы, оценивается возможность запуска реверсивного движения. Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме. По предварительной информации, пострадавших нет.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Керчи развернули оперативный штаб.
Как писали Юга.ру, 16 ноября обломки дрона упали на частный дом в Северской. Пострадали шесть человек.